Посадили на законное место: в Риме открыли реконструкцию 13-метрового Колосса Константина (фото)

Оригинальный Колосс Константина, изготовленный из мрамора и позолоченной бронзы, был разграблен и разбит. Однако ныне его реплика возвышается над садами Капитолийских музеев.

В Капитолийских музеях в Риме открыли 3D-реконструкцию Колосса Константина, первого римского императора, принявшего христианство. 13-метровая копия, которая будет выставлена до 31 декабря 2025 года, повторяет оригинальную статую IV века, некогда украшавшую базилику Максенция на Римском форуме, пишет GreekReporter.

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Процесс воссоздания этого колоссального шедевра включал сочетание цифровых технологий и традиционного мастерства. Специалисты тщательно отсканировали уцелевшие фрагменты оригинальной статуи, включая голову, руку, колено и другие части, используя данные высокого разрешения для создания 3D-моделей.

Затем реплику изготовили с использованием таких материалов, как смола, полиуретан, мраморный порошок, сусальное золото и гипс, собранных вокруг прочного алюминиевого каркаса.

Гигантская статуя теперь возвышается над садами на вилле Каффарелли, являющейся частью комплекса Капитолийских музеев Фото: Capitoline Museums

Гигантская статуя теперь возвышается над садами на вилле Каффарелли, являющейся частью комплекса Капитолийских музеев. Именно там хранятся мраморные фрагменты оригинальной статуи.

Оригинальный Колосс Константина, изготовленный из мрамора и позолоченной бронзы, был разграблен и разбит, прежде чем его вновь открыли во время раскопок в базилике Максенция в XV веке. Уцелевшие мраморные части оставили во дворе Капитолийских музеев в 1471 году благодаря щедрому пожертвованию Папы Римского Сикста IV, основавшего первый в мире публичный музей.

Наследие Константина Великого

Константин I Великий Фото: Википедия

Константин родился в 272 году в городе Несс (современный Ниш, Сербия), взошел на трон в 306 году после смерти своего отца. В 312 году, в решающий момент своей кампании против соперников Максенция и Максимина, Константин стал свидетелем небесного события, которое изменило ход его жизни. Увидев в небе Крест со словами "Под этим знаком победишь", он принял христианство, что стало поворотным моментом в истории Рима.

Наследие Константина выходит за пределы религиозного обращения. После победы над Максенцием в 312 году он вошел в Рим и был провозглашен сенатом императором Запада. Позже он победил Лициния, своего зятя, положив конец преследованиям христиан. При его правлении в 325 году созвали Первый Никейский собор, который установил Символ веры, являющийся основой христианской веры.

В 324 году Константин заложил фундамент Константинополя, новой столицы, которая ознаменовала перенос императорской власти из Рима. Этот город, известный как Новый Рим, продолжил наследие Римской империи во времена правления Константина.

Теперь, благодаря современной реконструкции Колосса Константина, посетители могут удивляться ощутимой связи с этой влиятельной исторической фигурой и трансформационной эпохой, которую он начал. Стоя перед этой колоссальной статуей, мы напоминаем о пересечении античного величия и современных технологий, предлагая заглянуть в богатый холст нашей общей человеческой истории.

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