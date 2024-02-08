На пороге катастрофы. Каждое изменение климата навлекало на Землю "чуму", и это произойдет вновь

Исследователи обнаружили "волновой эффект" и теперь считают, что изменение климатической системы планеты спровоцирует новую пандемию.

Образцы, полученные с морского дна, впервые предоставляют подробную информацию о климатической истории Земли и указывают на связь с широкомасштабными вспышками болезней. Ученые опасаются, что из-за глобального потепления планеты эта угроза вновь станет актуальной, пишет SciTechDaily.

Инновационное исследование, проведенное командой из Центра наук о морской среде и факультета геологических наук Бременского университета совместно с Университетом Оклахомы в США, обнаружило связь между изменением средней температуры планеты, количеством осадков и возникновением пандемий.

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В ходе исследования ученые создали первый в мире "климатический архив залива Таранто (Италия)" с невероятно высоким разрешением. Команда проанализировала отложения с морского дна, а после сопоставила их с пандемиями во времена Римской империи.

Ученые смогли реконструировать температуру и количество осадков в период с 200 г. до н.э. по 600 г. н.э. с точностью до трех лет. Простыми словами, две точки данных охватывают период в три года, что невероятно точно для исследований палеоклимата. Фактически, рассмотренный учеными период, охватывает отрезов времени от так называемого римского климатического оптимума до позднеантичного малого ледникового периода.

Исторические данные также свидетельствуют, что в этот период времени произошли три крупные пандемии, а именно:

Антонинова чума (около 165–180 гг. н.э.);

Киприанская чума (около 251–266 гг.);

Юстинианова чума (около 540 г.).

Команда обнаружила, что каждая из этих пандемий в действительности следовала за изменением климата:

Антонинова чума — во время периода похолодания;

Кипрская чума совпадает с фазой сильного похолодания;

Юстинианова чума последовала за резким похолоданием в VI веке.

По словам первого автора исследования, профессора Карин Зонневельд, на самом деле параллели существовали всегда — за фазой климата неумолимо следовала вспышка пандемии. В своей работе команда использовала для реконструкции прошлых моделей температуры и осадков так называемые динофлагелляты — одноклеточные организмы, обитающие в освещенной солнцем верхней части океана. Они также образуют цисты, которые в виде окаменелостей со времени откладываются на океанском дне.

Таким образом ученые пришли к выводу, что стресс, который испытывает климатическая система Земли, может спровоцировать вспышку пандемии или усилить вспышки заболеваний. Например, это может произойти из-за нехватки продовольствия, в результате чего люд становятся более восприимчивыми к болезням.

Авторы исследования также считают, что полученные ими результаты, могут пригодиться человечеству в будущем, учитывая, что сегодня климатическая система Земли испытывает небывалый стресс: мир сталкивается с экстремальными волнами тепла, засухи и лесных пожаров, а жара достигла такого уровня, что ученым недостаточно красного для ее обозначения.

Ранее Фокус писал о том, что Земля изнывает от жары: ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.