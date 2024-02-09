Поезд сошел с рельс и движется в пекло: январь 2024 года стал самым жарким в истории

Тенденция потепления, которая началась еще в прошлом году, продолжилась и в нынешним — первый месяц официально признали самым жарким.

Исследователи перестали пугать климатическим кризисом, который надвигается на планету и заявили, что он уже здесь. В прошлом году мир столкнулся с беспрецедентной жарой, засухой и волнами тепла, а жара достигла такого уровня, что красного больше недостаточно для ее обозначения, пишет Daily Mail.

Планета уверено встала на рельсы глобального потепления и неумолимо движется в этом направлении: 2023 в целом официально признали самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Однако ученые предупредили, что тенденция к потеплению продолжится и в этом году — так и произошло: январь 2024 года официально признан самым жарким январем за всю историю наблюдений. Об этом заявили эксперты Службы изменения климата Copernicus (C3S).

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Данные исследователей свидетельствуют о том, что средние глобальные температуры в январе составили 13,14°C, что на 0,7°C выше среднего значения за 1991-2020 годы. Новый рекорд также на 0,12°C выше предыдущего рекорда, зафиксированного в январе 2020 года.

Прошлый месяц официально стал самым жарким январем за всю историю наблюдений Фото: Copernicus

Однако наиболее тревожным выглядит то, что январь 2024 года фактически стал восьмым по счету самым жарким месяцем, начиная с июня 2023 года. По словам заместителя директора C3S Саманты Берджесс, новый год начался с очередного рекорда и в дальнейшем ситуация, вероятно, лишь усугубится.

Во время своих наблюдений исследователи C3S используют комбинацию спутников, кораблей, самолетов и метеостанций для мониторинга погоды по всему миру. Данные ученых свидетельствуют, что за последний год глобальная средняя температура стала самой высокой за всю историю наблюдений: на 0,64°C выше среднего показателя в 1991-2020 годах, а также на 1,52°C в сравнении с доиндустриальным периодом.

2023 год подтвержден как самый теплый календарный год по данным глобальных температурных данных Фото: Copernicus

Ученые также отмечают, что повышение температуры наблюдалось вовсе не по всей Европе, например, в странах на севере средние температуры были значительно ниже среднего показателя 1991-2020 годов. За пределами Европы средние температуры были значительно выше среднего в Канаде, северо-западной Арике, на Ближнем востоке и в Центральной Азии. В то же время в западной Канаде, центральной части США и большей части восточной Сибири температуры были значительно ниже среднего показателя.

По словам директора C3S Карло Буонтемпо, такие результаты в очередной раз доказывают, как далеко мы сегодня находимся от цели Парижского соглашения. Ученые считают, что нам следует незамедлительно принять меры для резкого сокращения парниковых выбросов, чтобы сдержать неумолимый рост глобальной температуры Земли.

Ранее Фокус писал о том, что мир на пороге катастрофы: каждое изменение климата навлекало на Землю "чуму", и это произойдет вновь.