NASA получило лазерное и радиосообщение из глубокого космоса: почему это важно (фото)

Новое испытание демонстрирует более эффективный способ связи с космическими аппаратами за пределами Земли.

В течение последних нескольких месяцев NASA использовало космический аппарат "Психея", который отправился изучать одноименный астероид, для тестирования совершенно новой системы связи. В рамках этой миссии было проведено тестирование гигантской гибридной параболической антенны, которая способна обрабатывать как радио-, так и лазерные сигналы, приходящие с расстояния в миллионы километров от Земли, пишет New Atlas.

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Космический аппарат "Психея" оснащен специальным устройством Deep Space Optical Communications (DSOC), которое способно отправлять и принимать лазерные сигналы, что позволяет передавать данные на Землю во много раз быстрее, чем с помощью обычных передатчиков.

Согласно недавнему сообщению NASA, в рамках тестирования новой системы связи ученые уже добились успеха. В ноябре прошлого года DSOC успешно передал на Землю данные с расстояния 16 млн км, что в 40 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Этот сигнал из глубокого космоса был получен с помощью двух телескопов в Калифорнии. То есть пришлось задействовать сразу две обсерватории для тестирования новой системы связи.

Поэтому в NASA решили, что лучшим решением для поддержания связи с далекими космическими аппаратами является объединение радио- и лазерных сигналов. Для этого была модифицирована параболическая антенна, работу которой проверили ученые.

Эта гибридная антенна имеет диаметр 34 метра, называется Deep Space Station 13 и размещена она в Комплексе дальней космической связи Голдстоун, Калифорния. Для проведения испытаний на антенну установили 7 сверхточных зеркал, эквивалентных телескопу с апертурой 1 м.

Эта гибридная антенна имеет диаметр 34 метра, называется Deep Space Station 13 и размещена она в Комплексе дальней космической связи Голдстоун, Калифорния. Для проведения испытаний на антенну установили 7 сверхточных зеркал, эквивалентных телескопу с апертурой 1 м Фото: NASA

Антенна улавливает лазерный луч из космоса и фокусирует его на приемнике в виде камеры с высокой экспозицией, прикрепленной к рефлектору антенны, подвешенному над центром тарелки. Затем сигнал отправляется по оптическому волокну на детектор, чтобы повысить качество обработки информации.

В ходе испытания DSOC передал на Землю данные с расстояния 32 млн км, то есть это в 2 раза большее расстояние, чем прошел сигнал во время предыдущего тестирования. Данные передавались на антенну со скоростью 15,63 Мбит/с, что примерно в 40 раз превышает скорость радиосвязи. Также антенна одновременно принимала радиосигнал от аппарата "Психея". По словам ученых из NASA, впервые была продемонстрирована технология одновременной гибридной радио- и лазерной связи в глубоком космосе.

Ученые надеются, что гибридная антенна сможет поддерживать связь с аппаратом "Психея" на расстоянии, которое эквивалентно расстоянию Марса в его самой дальней точке от Земли – 374 млн км. Далее NASA планирует увеличить количество зеркал на антенне, что она стала эквивалентной телескопу с апертурой 8 м. Тестирование антенны будет продолжаться.

Так будет выглядеть будущая гибридная антенна для связи в глубоком космосе Фото: NASA

После этого ученые планируют модернизировать еще несколько антенн Сети дальней космической связи NASA.

Как уже писал Фокус, в конце прошлого года ученые из NASA осуществили передачу видео из глубокого космоса на Землю с помощью лазера. Это был первый в истории видеоролик с котом.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли создать специальные материалы и замедлили скорость движения света в несколько тысяч раз. Был продемонстрирован новый более эффективный способ уменьшения скорости движения света.