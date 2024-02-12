"Инопланетное вторжение" в США: 70 чужеродных видов изнутри разрушают экосистему страны (фото)

Исследователи опасаются, что "чужеродное войско захватчиков" может оставить следы разрушения по всей стране.

Ученые из Стэнфорда выступили с неожиданным заявлением: Северная Америка страдает от "инопланетного вторжения". Исследователи обнаружили 70 чужеродных видов, которые воздействуют на местную окружающую среду — считается, что они могут оставить "след разрушения" по всей стране, пишет Daily Mail.

Речь идет о десятках инвазивных видов дождевых червей, которые были завезены в Северную Америку из Азии, Европы и Южной Америки, и теперь навлекаю беду на всю экосистему страны. Авторы исследования назвали вторжение инвазивных видов — "инопланетным вторжением".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Проблема заключается в том, что инвазивные виды потребляют больше надземных листьев, чем дождевые черви, привычные для Северной Америки, а потому ученые опасаются, что они способны уничтожить растения, что приведет к массовому голоду местных земноводных и насекомых. Результаты исследователей показывают, что "инопланетные дождевые черви" уже составляют 23% из 308 видов континента — это больше, чем любой другой зарегистрированный инвазивный вид.

Прыгающий червь — один из 70 чужеродных видов, которые могут нанести ущерб экосистеме Северной Америки Фото: Cornell University

Исследователи назвали эти виды "чужеродными" и объяснили их столь большое количество тем, что они часто выпускаются в воду фермерами и садоводами, из-за положительного воздействия на посевы. Дело в том, что дождевые черви аэрируют землю, роя свои туннели, а также являются источником воды и питательных веществ, необходимых растениям для процветания. В то же время отходы их жизнедеятельности служат богатым удобрением для почвы.

В ходе исследования команда объединила записи с документами об инопланетных дождевых червях, которые были "перехвачены" на границе США в период с 1945 по 1975 годы. Далее команда использовала машинное обучение и объединила две базы данных, в результате им удалось определить, откуда пришли "чужеродные захватчики" и как они распространились по стране.

Карты показывают, как популяция инопланетных дождевых червей резко распространяется каждые 20 лет Фото: Nat Ecol Evol

После этого ученые смогли сравнить предполагаемое количество инвазивных видов дождевых червей с местными, используя данные за период с 2000 по 2021 годы. Далее были собраны данные о местных и инвазивных видах в более 2,5 тысячи районах Северной Америки, ученые записали: название вида, место обнаружения, дату наблюдения и особенности их среды обитания.

Результаты оказались неутешительными — инопланетные дождевые черви обитают в 97% почвы по всей Северной Америке и представляют 23% от общего количества дождевых червей в стране. Одним из инвазивных видов является прыгающий червь (Amynthas spp.), которые ранее вторглись в Вашингтон, уничтожив растения и деревья, а также "высосав" все полезные вещества из почвы.

Чужеродные виды были завезены в Северную Америку со всего мира Фото: Nat Ecol Evol

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры экологии в Сорбонне Жерома Матье, куда более распространенными инвазивные виды дождевых червей являются в Канаде — их популяция втрое превышает численность местных дождевых видов. В то же время в нижних штатах США и Мексике, на каждые два местных вида приходится лишь один чужеродный.

Однако команда предупреждает, что эти цифры в ближайшем будущем, вероятно, возрастут, так как деятельность человека способствует увеличению инвазивных видов. Чужеродные дождевые черви в основном распространяются, когда люди продают их в качестве наживки для рыбы или для вермикомпостирования, которое превращает органические отходы в удобрения.

Исследователи собрали информацию о перехвате инопланетных дождевых червей на границе США в период с 1945 по 1975 год Фото: Nat Ecol Evol

По словам Матье, наиболее опасным в данной ситуации является то, как инвазивные виды влияют на почву. Местные виды, как правило, питаются почвой и тем, что на ней, тогда как чужеродные — питаются почвой и ее подстилкой, что усиливает разложение последней. Кроме того, местные виды и насекомые, а также сами могут испытывать стресс из-за "атаки инвазивных дождевых червей". Чужеродные захватчики также способны изменить количество питательных веществ в почве, что меняет ее текстуру и кислотность — в результате возрастает количество урожая, однако его качество снижается.

Теперь исследователи настаивают, что политикам стоит пересмотреть местные законы, чтобы ограничить распространение инвазивных видов червей и защитить местную экосистему и почву.

Ранее Фокус писал о том, что США готовится обойти Китай: в недрах страны найдены невероятные запасы редкоземельных минералов.