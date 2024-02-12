Избежать болезнь Альцгеймера: названы простые способы сохранить здоровье мозга

Недавно ученые выяснили, что с помощью простых ежедневных привычек мы может обезопасить свой мозг от заболеваний, вызванных возрастом и улучшить его состояние, даже если они уже есть.

В ходе недавнего исследования ученые сделали необычное открытие, которое может помочь нам сохранить остроту ума с возрастом. Это исследование проливает свет на то, как определенный образ жизни может существенно повлиять на здоровье нашего мозга, потенциально снижая риск ухудшения когнитивных способностей и слабоумия, включая болезнь Альцгеймера, пишет Prevention.

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В ходе нового исследования учеными были изучены жизнь и здоровые привычки 586 человек, доживших в среднем до 91 года. Эти люди участвовали в долгосрочном исследовании, ежегодно проходя обследование, в ходе которого изучалось их физическое и психическое здоровье, а также образ жизни на протяжении более двух десятилетий.

В ходе исследования было выявлено пять ключевых факторов образа жизни, которые, по всей видимости, играют важнейшую роль в поддержании здоровья мозга:

Полный отказ от курения.

Физическая активность в течение не менее 150 минут каждую неделю.

Умеренное потребление алкоголя — не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

Участие в мероприятиях, стимулирующих работу мозга, таких как чтение, игры или посещение музеев.

Соблюдение диеты, богатой растительной пищей, известной как диета MIND, которая включает в себя элементы средиземноморской диеты.

Эти привычки, согласно исследованию, не только способствуют общему укреплению здоровья, но и оказывают особое влияние на мозг. Например, исследование показало, что более строгое следование этим привычкам здорового образа жизни связано с появлением меньшего количества бета-амилоидных бляшек, которые являются индикаторами болезни Альцгеймера, и лучшими показателями в когнитивных тестах.

Важность этих выводов заключается в том, что они предлагают конкретные действия, которые люди могут предпринять, чтобы потенциально снизить риск ухудшения когнитивных способностей. Это особенно примечательно, потому что преимущества наблюдались даже у тех, у кого в мозгу уже были обнаружены признаки болезни Альцгеймера и слабоумия.

Диета MIND, основанная на растительной пище и включающая фрукты, овощи, орехи, бобы, оливковое масло и цельное зерно, была отмечена за ее роль в укреплении здоровья мозга. Эта диета богата полифенолами, соединениями с нейропротекторными свойствами, которые могут уменьшить воспаление и поддержать здоровье сердца и кишечника — факторы, которые тесно связаны со здоровьем мозга.

Кроме того, исследование, проведенное под руководством Клодиана Дхана, подчеркивает важность умственной активности как способа защиты от деменции. Оно предполагает, что поддержание работы мозга, подобно тренировке мышц, может помочь сохранить его здоровье и функциональность.

Результаты исследования подчеркивают, что сочетание правильного питания, регулярной физической активности, умеренного потребления алкоголя, отказа от курения и умственной активности может способствовать улучшению здоровья мозга и потенциально снизить риск снижения когнитивных способностей. Такой целостный подход к изменению образа жизни говорит о взаимосвязи систем нашего организма и силе влияния нашего ежедневного выбора на наше долгосрочное здоровье.

Хотя исследование предполагает, что эти факторы образа жизни могут оказывать защитное воздействие на мозг, ученые также рекомендуют людям, у которых есть опасения по поводу деменции или семейная история этого заболевания, обращаться к медицинским работникам за индивидуальными рекомендациями. Это исследование пополняет растущее число доказательств того, что изменение образа жизни может играть решающую роль в поддержании когнитивного здоровья с возрастом.

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