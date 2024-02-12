Возвращение славы богов Тулума: в Мексике отреставрировали древние фигуры (фото)

В Тулуме, Мексика, ученые закончили реставрацию семи древних фигур майя, изображающих ныряющего Бога. Эти фигуры являются распространенными в Мезоамерике, однако именно в Тулуме их больше всего.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) Мексики открыл семь отреставрированных фигур ныряющего Бога в Тулуме. Тщательный процесс реставрации, завершенный в декабре 2023 года, включал очистку, склеивание фрагментов, заполнение пробелов, латание и реинтеграцию цветов.

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Эта реставрация проходила в рамках проекта "Сохранение движимого имущества, связанного с недвижимостью в археологической зоне Тулум, штат Кинтана-Роо". В рамках Программы улучшения археологических зон, проект сосредоточился на консервации и реставрации настенных росписей, лепнины и плоских рельефов в знаковых сооружениях Тулума.

Датированные 1250-1550 годами нашей эры, здания Тулума обнаружили черты еще более ранних периодов, как, например, стела 564 года нашей эры. INAH предполагает, что город могли основать раньше, как зависимую территорию от соседних руин Танка.

Фото: INAH

Тулум может похвастаться фасадами зданий с фигурами ныряющего бога, часто изображенного ногами вверх, которые ассоциируются с закатом солнца и, как полагают, связаны с планетой. Сооружения с фигурами ныряющего Бога совпадают с направлением заката Венеры, что свидетельствует о небесной преданности города.

Хотя ныряющий Бог остается загадочным, INAH считает, что он связан с Ах Музен Кабом, богом пчел мая, что согласуется с исторической важностью меда в торговле майя между Тулумом и Коба.

Эта знаковая фигура не является эксклюзивной для Тулума; изображения персонажей в нисходящем положении встречаются по всей Мезоамерике. Однако восточное побережье, включая Тулум, Кобу и Танка, занимает видное место, с изображениями в лепнине, керамике, кодексах и настенных росписях постклассического периода (900-1542 гг. н. э.).

Во время последнего полевого сезона было тщательно законсервировано семь фигур найденных в Тулуме. Заметные реставрационные усилия были направлены на здание 16, или Храм фресок, где были отреставрированы две фигуры.

В Доме 25 содержалась одна из наиболее сохранившихся и впечатляющих фигур, а в доме 5, названном в честь божества, сохранился большой процент его тела и декоративной росписи. Еще одна фигура была найдена в нише в здании 20.

В корпусе 1 Тулума, известном как "Замок", содержались еще две фигуры — одна в центре храмового фриза, а другая внизу, в сводчатом коридоре, дополнявшие сложную сцену настенной росписи.

Эта тщательная реставрация не только раскрывает богатую историю Тулума, но и демонстрирует значение Бога, ныряющего, проливая свет на древние тайны этого города майя.

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