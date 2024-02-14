Впервые обнаружена темная материя в космической паутине: она свисает целыми гроздьями

Исследователи косвенно обнаружили темную материю, которая застряла в нитях скопления Комы.

Впервые астрономы обнаружили темную материя, которая буквально свисает с массивных нитей, простирающихся через всю Вселенную. Эти нити образуют так называемую "космическую паутину", которая ловит галактики, как обычная паутина утреннюю росу, пишет Space.com.

Ученые из Университета Йонсей в Сеуле использовали телескоп Субару и гравитационное линзирование, чтобы косвенно обнаружить темную материя, которая застряла в нитях скоплении Комы.

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Таким образом, произошло первое в истории наблюдение за темной материей в космической паутине, которая простирается на десятки миллионов световых лет.

Скопление Комы или Abell 1656 является совокупностью более тысячи галактик и расположено в 321 млн световых лет от нас. Из-за гигантских размеров и относительной близости это скопление является идеальным для ученых, которые занимаются охотой на темную материю в нитях космической паутины.

Космическая паутина представляет собой целую сеть нитей из материи, которые снабжают галактики газом, помогая им расти. Такие сети также собирают галактики в кластеры. Основные нити космической паутины сами по себе являются стенками сверхскоплений галактик, такая стена есть и в скоплении Комы, которая называется "Великая стена." Она на самом деле была первой обнаруженной сверхбольшой структурой во Вселенной.

Компьютерное моделирование галактик, окруженных нитями газа, которые образуют космическую паутину Фото: Yannick Bahé

По словам ученых, галактики скапливаются в точках пересечения этих космических нитей, но они обрываются между галактиками и образуют так называемые "внутрикластерные нити". Именно там может скапливаться темная материя, которая течет по космическим нитям.

Еще в прошлом году телескоп Keck Cosmic Web Imager смог зафиксировать первый прямой свет от тонких нитей паутины, которые тянутся через самые темные уголки космоса. Но "увидеть" темную материю вокруг нитей космической паутины – это совсем другое дело.

Это потому, что, несмотря на то, что темная материя составляет примерно 85% всей материи во Вселенной, она невидима, поскольку она не взаимодействует со светом, как это делает обычная материя, состоящая из звезд и пыли.

Доминирование темной материи над обычной материей также означает, что она доминирует в нитях космической паутины, образуя невидимый каркас, на котором формируется структура Вселенной.

Однако, хотя темная материя и не взаимодействует со светом, она взаимодействует с гравитацией — и это взаимодействие влияет на движение повседневной материи и света, которое мы можем видеть.

В новом исследовании команда использовала свет галактик и звезд позади скопления Комы, а также высокочувствительные инструменты телескопа Subaru, что обнаружить едва различимый эффект линзирования, который создает темная материя.

Это стало первым в истории обнаружением темной материи на конечных сегментах космической паутины помогает еще раз подтвердить существование крупномасштабной структуры, распространяющейся по Вселенной.

Напомним, новая теория темной материи решает две загадки астрофизики. Считается, что темная материя составляет 85% материи во Вселенной, но ее природа не до конца понятна.