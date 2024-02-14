К ярости и дрожи добавились акульи зубы: маленькие собачки оказались не такими безобидными

Исследователи говорят, что среди "кукольных" пород домашних собак распространена аномалия зубов – они похожи на акульи.

Около 7% домашних собак, большая часть которых относится к мелким, "игрушечным" породам, могут похвастаться сдвоенными зубами, как у акул. Такая аномалия, известна как постоянные молочные зубы. Она развивается, когда молочные зубы не выпадают, а остаются в челюсти вместе с уже постоянными зубами. Так образуется еще один ряд зубов, похожих на акульи, пишет New Scientist.

Исследователь Коррин Уоллис из Научного института Waltham Petcare в Лестершире и ее команда решили изучить эти странные акульи зубы у собак. Ученые проанализировали данные о 2,8 млн чистокровных собак.

Таким образом было проанализировано 60 пород и все они разделены на 6 категорий: от очень мелких (менее 6,5 килограммов) до очень крупных (более 40 кг).

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Результаты анализа показали, что 15% очень маленьких пород собак имели акульи зубы, в отличие от менее 1% собак весом более 15 кг. Среди "игрушечных" пород собак чаще всего акульи зубы встречались у породы йоркширский терьер, той-пудель, мальтийская болонка и чихуахуа.

Среди всех пород заболевание встречалось наименее редко у борзых – 0,1%, а у йоркширских терьеров чаще всего – 25%.

Тот факт, что у мелких пород чаще бывают акульи зубы, может быть, просто связан с тем, что у них меньший рот, говорит Дэн О'Нил из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне. Он обнаружил, что у собак с очень коротким носом вероятность наличия акульих зубов почти в три раза выше, чем у собак с длиной носа ближе к средней.

"Постоянные временные зубы — это расстройство, которое во многом связано с породой, и это ключевой момент, потому что это означает, что мы можем изменить это, если захотим", — говорит исследователь.

Уоллис и ее коллеги также обнаружили связь между ожирением и акульими зубами, которые на 11% чаще встречаются у собак с избыточным весом. Такая взаимосвязь не совсем понятно, но возможно, все дело в том, что у собак с ожирением чаще возникают проблемы с зубами и деснами. Кроме того, некоторые исследования на людях показали, что у детей, страдающих ожирением, зубы прорезываются медленнее.

Несмотря на это, необходимы дополнительные исследования на собаках, чтобы понять это новое открытие, говорит О'Нил. В частности, у собак появляются стойкие молочные зубы, когда они еще маленькие щенки, то есть, как правило, задолго до того, как они набирают лишний вес.

Результаты подчеркивают важность регулярного обращения к ветеринару для проверки ротовой полости собак на наличие постоянных молочных зубов. В молодом возрасте лишние зубы можно удалить, избежав осложнений, говорит Уоллис.

Напомним, ученые рассказали об эффективности "говорящих" кнопок для собак. Последнее время кнопки, с помощью которых собаки могут общаться с людьми голосовыми командами набирают все большую популярность, но ученые заявляют, что этот процесс воспринимается собаками совсем иначе.