На глубине 1250 метров под землей прячется "таблетка" от климатического кризиса: что это такое

Исследователи обнаружили бактерии, который могут в экстремальных условиях окружающей среды превращать СО2 в минерал.

Глубоко под поверхностью Земли живет бактерия, которая может превращать углекислый газ (СО2) в твердый минерал в очень экстремальных условиях. В случае, если ученые смогут понять, как использовать этих микробов, появится новый способ улавливания парниковых газов из истощенных месторождений ископаемого топлива, пишет IFLScience.

Ученые из Школы горного дела и технологий Южной Дакоты и Soeder Geoscience LLC занимаются поиском микробов, которые способны связывать углерод, а также могут справиться с высокими температурами и давлением. Именно такие условия господствуют под нефтяными месторождениями.

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В ходе исследований ученые отсеяли трех многообещающих кандидатов. Одним из таких был вид бактерий Bacillus, который был найден на глубине 1250 метров под землей. Также был отсеян вид Geobacillus, который адаптирован к высокой температуре и давлению. Не прошел проверку и вид Persephonella marina, обитающий в гидротермальных жерлах Тихого океана, где температура составляет 110°C, а давление очень высокое.

Бактерии подвергли серии лабораторных экспериментов, где на них воздействовало высокое давление, температура и повышенная кислотность.

Результаты эксперимента показали, что оптимальные условия для производства бактериями кристаллов кальцита из CO2, превышали в 500 раз давление на уровне моря при температуре 80°C. В таких экстремальных условиях бактерии могли превращать CO2 в кристаллы карбоната в течение 10 дней.

Бактерии могут справляться с такой задачей благодаря ферменту карбоангидразе, который катализирует реакцию между CO2 и водой.

Пустоты, оставленные истощенными месторождениями нефти и газа, являются идеальным местом для хранения уловленного CO2, тем самым предотвращая его попадание в атмосферу Земли, где он действует как парниковый газ и приводит к изменению климата.

Поскольку эти бактерии могут творить чудеса в суровых условиях истощенных нефтяных и газовых месторождений, это открывает возможность закачивать их в подземные пустоты и навсегда связывать CO2.

Кроме того, твердые карбонаты могут эффективно работать как "пробка", останавливающая утечку остаточных жидкостей и газа из заброшенных нефтяных скважин.

Несмотря на то, что описываемый способ пока является гипотетическим, подобные исследования могут стать бесценным инструментом в борьбе с климатическим кризисом.

Напомним, ученые научились превращать углекислый газ в биопластик. Чтобы провернуть этот трюк, позволяющий использовать двуокись углерода в воздухе для создания полезного биопластика, потребуется всего одна бактерия.