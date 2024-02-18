Кочевники с дубинками запускают ракеты в космос: в чем разница между нами и древними людьми

Около 300 000 лет назад Homo sapiens выделился из длинной череды приматов, похожих на людей, и стал первым полноценным видом человека, обладающим способностями и изобретательностью, не имеющими себе равных в истории Земли.

В те древние времена, надо полагать, люди не слишком отличались от других гомининов, с которыми делили планету: а это были неандертальцы, денисовцы, человек прямоходящий и так далее. Теперь же давайте сравним одного из этих древних людей с его потомками из XXI века и подумаем, насколько увеличился разрыв.

Хотя… В каком-то смысле мы — это те же древние люди. Современные люди, которые летают в космос, и кочевники с дубинками — все мы одинаковы! С точки зрения генетики.

Кто такой древний человек?

Наши предки просто выиграли в репродуктивную лотерею Фото: BBC

Древний человек определяется не по какому-то одному моменту в эволюции, поскольку этот процесс слишком постепенный, чтобы точно определить, когда именно мы стали "людьми". Конечно, у всех нас один генетический предок, но это не значит, что между ними и их современниками были какие-то существенные различия. Наши предки просто выиграли в репродуктивную лотерею.

Когда впервые появились современные люди?

Судя по ископаемым останкам и данным ДНК, люди, похожие на нас (анатомически современные), появились в Африке около 300 000 лет назад. Но археологические находки орудий труда и артефактов свидетельствуют о том, что они начали вести себя как мы (поведенчески современные) только 50-60 тысяч лет назад, после тысячи поколений застоя.

Этот резкий сдвиг иногда называют "большим скачком вперед". Эксперты расходятся во мнениях, как объяснить отставание анатомического и поведенческого развития современного человека. По какой-то причине кажется, что люди достигли интеллектуального апогея только после того, как стали похожи на нас в большинстве других аспектов.

Поведение древних людей и современных

Если мы сравним себя с людьми до "скачка", то обнаружим огромные различия. Возьмем, к примеру, развитие концепции символизма: использование предметов, образов и знаков для представления идей — это огромная часть того, что делает нас людьми. Это ключ, открывший язык, а также культурные, религиозные и технологические инновации. Именно поэтому археологи всегда ищут свидетельства "символически опосредованного поведения", такие как ритуальные захоронения, костяные флейты и наскальные рисунки.

Решение проблем и долгосрочное планирование

Еще одна отличительная черта современного поведения — умение решать проблемы и осуществлять долгосрочное планирование. В археологической летописи это проявилось в виде внезапного всплеска, начавшегося примерно 60 000 лет назад, в производстве таких продвинутых артефактов как рыболовные крючки, луки и швейные иглы. Примерно в то же время наш вид стремительно колонизировал планету, включая путешествия в Австралию и другие острова Тихого океана, которые требовали опыта мореплавания.

Что же послужило причиной такого беспрецедентного успеха, охватившего весь мир? Как пишут когнитивные археологи Фредерик Л. Кулидж и Томас Уинн, "дело было не только в их технологиях. Это было что-то в их разуме, способность, которой они обладали, но которой не было у их сородичей".

Исполнительная функция

Древние люди совершенствовали орудия труда, координировали сложную охоту Фото: Daily Mail

Этим "чем-то", по их мнению, является исполнительная функция — набор сложных психических процессов, которые, помимо прочего, позволяют нам достигать своих целей, планируя наперед, фокусируя внимание, рассуждая абстрактно и осуществляя самоконтроль. Нейропсихолог Мюриэль Лезак назвала ее "основой всех социально полезных, личностно значимых, конструктивных и творческих способностей".

Сомнительно, что наш вид смог бы далеко продвинуться без исполнительной функции, свойственной эволюционно недавно возникшей лобной доле мозга. Эти способности позволяли древним людям совершенствовать орудия труда, координировать сложную охоту и даже отправляться в далекие, невиданные земли.

Эволюция человеческих обществ

Но это еще не вся история. С момента появления современного поведения в конце каменного века произошел ряд серьезных изменений. Ментальный ландшафт наших прародителей из верхнего палеолита, возможно, был похож на наш, но во многих отношениях они все же были ближе к самым ранним людям, чем к тем, кто живет в наши дни.

Одно из возможных объяснений того, что изменилось с тех пор, заключается в том, что на самом деле мы не сильно изменились как личности. Эволюционный психолог Николас Р. Лонгрич отмечает, что великие мыслители древности, такие как Аристотель и Будда, были явно так же наделены интеллектом, как и все ныне живущие.

Роль глобальных сетей в эволюции человека

Современные люди пользуются преимуществами накопленных за тысячи лет знаний Фото: Pexels

Что изменилось, так это все более крупные и глобальные сети, в которых мы живем.

"Большая часть различий между нашими древними, простыми обществами охотников-собирателей и современными обществами, отражает тот факт, что нас стало намного больше и между нами стало больше связей", — говорит ученый.

Это важно, потому что инновации растут вместе с численностью населения. Дело в том, что чем больше людей, тем больше вероятность того, что кто-то из них окажется гением, запустив сложную цепь обратной связи, в которой культура развивается до самого высокого уровня сложности. А несколько особых инноваций, таких как сельское хозяйство и письменность, по-настоящему подстегнули человеческий прогресс, запустив нас далеко за горизонты предыдущих поколений.

Другими словами, дело не в том, что наше когнитивное оборудование улучшилось со времен первых поведенчески современных людей, а в том, что мы пользуемся преимуществами накопленных за тысячи лет знаний.

Генетические мутации и эволюция на разных континентах

Что касается внешнего вида, то, взглянув на любую разношерстную толпу, можно убедиться, что эволюция шла полным ходом, пока люди расселялись по континентам.

Отправившись в долгое путешествие из Африки, наши предки столкнулись со всевозможными новыми условиями и были вынуждены постоянно адаптироваться. Генетические мутации для смуглой кожи позволили людям противостоять палящему солнцу, а маленькие носы лучше согревали холодный воздух, который они вдыхали в северном климате.

Другие адаптации были более тонкими, но не менее влиятельными. Например, лактазная персистенция развилась в популяциях с домашним скотом, что позволило им переваривать молоко на протяжении всей жизни, а не только в младенчестве. А в горном Тибете люди, живущие на большой высоте, приобрели более крупные легкие, чтобы эффективно использовать разреженный воздух этого региона.

Бывают ли эволюционные несоответствия

На фоне всех изменений, произошедших за последние несколько тысячелетий, монументальных сдвигов в нашем мире и образе жизни, удивительно, насколько мы остались прежними. Многое в нашем поведении выверено в соответствии с давно ушедшей средой обитания предков, и теперь мы часто сталкиваемся с эволюционным несоответствием – многие черты, которые помогали нашим предкам, имеют негативные последствия для нас сегодня.

Возьмем, к примеру, нашу почти неутолимую тягу к вкусной еде. Древние люди часто сталкивались с проблемой нехватки продовольствия, поэтому для них было логично наедаться при каждом удобном случае. Однако в современных условиях вечного изобилия этот инстинкт привел к эпидемии переедания и ожирения.

Все это, хорошее и плохое, составляет наследие нашего вида — одновременно изменчивое и долговечное, оно формирует наши жизни, наши цивилизации и мир вокруг нас.