Астероид, Марс, Плутон: топ-5 объектов в форме сердца, которые обнаружены в космосе (фото)

Опасный астероид, пара галактик, поверхность Марса и Плутона – здесь можно найти интересные объекты в форме сердца.

На просторах Вселенной и даже в нашей Солнечной системе существует много разных объектов, которые напоминают привычные нам явления. Фактически, в космосе можно найти все, что угодно. Объекты в форме сердца также распространены в космосе и имеют абсолютно разное происхождение. Издание Live Science предлагает познакомиться с пятью самыми интересными из них.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Столкновение сердец

Законы гравитации в космосе работают немного проще, чем на Земле. Чем большую массу имеет объект, тем больше материи он к себе притянет. На снимке космического телескопа Хаббл запечатлены две взаимодействующие галактики примерно одинакового размера, которые благодаря взаимному гравитационному влиянию сливаются и приобретают форму сердца.

Галактики Антенны Фото: NASA

Эти галактики находятся на расстоянии примерно 60 млн световых лет от нас и имеют общее название галактики Антенны, хотя каждая из них имеет собственное обозначение — NGC 4038 и NGC 4039.

Примерно 1 млрд лет назад они столкнулись и начали слияние, которое продлится еще примерно 1 млрд лет. К тому времени, когда появится новая объединенная галактика в ней возникнут миллиарды новых звезд. Хотя этот процесс уже начался и новые звезды уже видны в длинных потоках газа, выходящих из нижней части галактик. Именно эти потоки газа стал причиной того, что обе галактики получили свое общее название.

Каменное сердце

Астероиды могут принимать разные формы, в зависимости от угла, под которым на них смотреть. И иногда можно увидеть в космосе каменное сердце.

Астероид Итокава Фото: JAXA

В данном случае сердце напоминает потенциально опасный астероид Итокава длиной примерно 330 метров. Он время от времени приближается к Земле, когда совершает полный оборот вокруг Солнца за полтора года. Этот космический камень считается потенциально опасным из-за частых близких сближений с нашей планетой, но в ближайшие 100 лет он точно не упадет на Землю.

Хотя астероид Итокава выглядит цельным камнем, на самом деле, как выяснили ученые, он состоит из гравитационное связанной груды мелких камней.

Газовое сердце

Туманность Сердце Фото: NASA

На расстоянии примерно 7500 световых лет от нас существует туманность IC 1805, которая имеет также название туманность Сердце. В центре туманности находится группа ярких звезд, некоторые из которых в 50 раз массивнее Солнца. Эти звезды создают очень сильный звездный ветер, который и привел к тому, что окружающий газ приобрел форму сердца.

Ледяное сердце

Одно из самых известных сердец в Солнечной системе находится на поверхности карликовой планеты Плутон. На самом деле это огромная равнина из азотного льда шириной более 2000 км.

Область Томбо на Плутоне Фото: NASA

С помощью космического аппарата "Новые горизонты" ученые выяснили, что это "сердце" имеет отчетливое "сердцебиение", которое помогает управлять атмосферной циркуляцией на Плутоне. Азотный лед испаряется в течение дня, а затем снова конденсируется в лед ночью, что заставляет двигаться азотные ветры, которые формируют поверхность карликовой планеты.

"Сердце" на Плутоне получило название Область Томбо в честь американского астронома Клайда Томбо, который обнаружил Плутон в 1930 году.

Сердца Марса

На поверхности Марса находится яркая особенность в виде сердца, которая появилась в результате падения астероида в далеком прошлом.

На поверхности Марса находится яркая особенность в виде сердца, которая появилась в результате падения астероида в далеком прошлом Фото: NASA

Черным кругом отмечен ударный кратер в нижней части "сердца". Считается, что в результате удара более темное вещество с поверхности Марса было удалено и обнажилась более яркая пыль. Сердце на Марсе имеет длину примерно 1 км.

Как уже писал Фокус, большой горячий объект привел к изменению орбиты Земли и это имело серьезные последствия.