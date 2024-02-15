"Вредная пища" оказалась полезной для нас: новый взгляд на ультрапереработанные продукты

Новое исследование ученых перевернуло с ног на голову наше представление о некоторых продуктах питания, перераспределив их из категории вредной пищи в противоположную ей, полезную категорию.

В последнее время все больше поднимается обсуждение темы "ультрапереработанных продуктов" (УПП) и то, вредны ли они для нашего здоровья. Аргументы за и против звучат с обеих сторон, а пугающие и обнадеживающие исследования всплывают то тут, то там. И посреди всего этого хаоса оказывается обычный потребитель. Но группа британских экспертов спешит на помощь и обещает в корне изменить наше представление об этих продуктах. Они обнаружили, что все не так однозначно, как мы думали раньше, пишет BBC.

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Начать стоит с того, что представляют из себя эти загадочные УПП. Это продукты, которые были значительно изменены по сравнению с их первоначальным видом и составом, часто содержащие длинный список ингредиентов, включая такие элементы, как консерванты, красители и искусственные ароматизаторы. Когда мы говорим об УПП, речь идет о таких продуктах, как торты, печенье и некоторые йогурты, которые отчетливо контрастируют с необработанными продуктами, такими как свежие фрукты и овощи, и обработанными сырами и консервами.

Но не все УПП являются вредными для нашего организма, несмотря на устрашающий состав. Некоторые из этих продуктов на самом деле можно даже считать полезными. Да, вы не ослышались, ультрапереработанные продукты и польза организма, это отнюдь не антонимы. Согласно исследованию, проведенному командой Университетского колледжа Лондона, даже некоторые альтернативные виды мяса, которые технически являются ультрапереработанными, могут получить "зеленый" рейтинг в системе пользы для здоровья, которая указывает нам на содержание жира, соли и сахара в продуктах питания. Возможно, маркировка продуктов как ультраобработанных может не дать нам полного представления о том, насколько они полезны для здоровья, считают ученые.

Стремясь докопаться до истины, исследователи проанализировали около 3 000 наименований продуктов питания и напитков, популярных в Великобритании. Они обнаружили, что, хотя 55% этих продуктов УПП действительно были отмечены красным цветом за высокое содержание жиров, насыщенных жиров, сахара, соли и общей энергии, были и исключения. Некоторые из них получили зеленый свет, что говорит о том, что они не так вредны для здоровья, как мы считали раньше.

Но несмотря на эти выводы, мы еще многого не знаем о влиянии УПП на наше здоровье. Современные исследования в основном лишь показывают связь между УПП и такими проблемами здоровья, как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, но они основаны на ассоциациях, а не на доказательстве причинно-следственных связей. Таким образом, остается "серая зона" в которую попадает большое количество этих продуктов и которую эксперты стремятся изучить.

Доктор Адриан Браун и его команда решили изучить эти факторы более подробно. Они приступили к исследованию, чтобы сравнить влияние на здоровье диеты, состоящей исключительно из УПП, и диеты с минимально обработанными продуктами. Их целью было выяснить, действительно ли УПП могут быть частью питания, которое соответствует государственным нормам потребления соли, жира, сахара и энергии не переходя красную черту.

И, судя по их выводам, вместо того чтобы сразу отвергать УПП, главное — делать осознанный выбор, основываясь на более широком понимании того, что на самом деле содержится в нашей пище.

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