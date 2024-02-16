В Италии нашли некрополь медного века: ученые не знают его настоящих размеров (фото)

В Италии археологи нашли некрополь медного века, в котором уже обнаружили 22 захоронения. Также найдены многочисленные артефакты, среди которых разнообразные лезвия, острия стрел и кинжалы.

Недалеко от города Мантуя, Италия, археологи наткнулись на большой некрополь медного века, которому примерно 5 тысяч лет. Особенно удивительной эту находку делает не только само количество раскопанных гробниц — 22, но и артефакты, содержащиеся в них, пишет Arkeonews.

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Ожидается, что найденные артефакты, включая тонко изготовленное оружие, такое как кинжалы, наконечники стрел и разнообразные лезвия, прольют свет на жизнь доисторических обитателей этой части северной Италии.

Фото: ArchaeoReporter

Раскопки, проведенные в ноябре 2023 года и январе-феврале 2024 года, сначала обнаружили несколько изолированных захоронений. Однако дальнейшие исследования показали, что это лишь небольшая часть более крупного кладбища, точный размер которого пока неизвестен. В захоронениях также найдено разнообразное кремневое оружие.

Команда исследователей во главе с археологом Симоне Сестито при поддержке муниципальной администрации города также обнаружила ювелирные украшения, в частности ожерелье из бисера.

Большинство обнаруженных захоронений являются простыми индивидуальными ингумациями, где умершие положены на левый бок, ноги согнуты к груди, а головы повернуты на северо-запад. Недавние раскопки в январе довели общее количество захоронений до 22, подтвердив убеждение исследователей, что это действительно было кладбище, а не случайные захоронения. Эти захоронения нашли на глубине около 40 сантиметров под поверхностью.

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