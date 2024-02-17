Герпес вызывает у нас слабоумие: ученые связали вирус с заболеванием мозга

Распространенная болезнь, поражающая более 50% населения Земли, оказалась ответственной за ухудшение наших когнитивных способностей, но это знание может дать ученым ключ к победе над тяжелым заболеванием.

Оказывается, вирус, который вызывает заметные и болючие волдыри, зовущийся герпесом, может быть связан с чем-то гораздо более серьезным — слабоумием. Именно это обнаружили ученые из Уппсальского университета в Швеции в своем недавнем исследовании, которое привлекло к себе пристальное внимание научного мира, пишет New Atlas.

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Вирус простого герпеса (ВПГ) является невероятно распространенным заболеванием. Возможно, вы слышали о нем, потому что некоторые его виды вызывают простудные болячки (ВПГ-1) или потому что они могут привести к генитальному герпесу (ВПГ-2). Многие из нас, а именно около 67% людей моложе 50 лет, заражены ВПГ-1, а около 13% — ВПГ-2. И если вы им заразились, он остается с вами на всю жизнь. Существует поддерживающая терапия, но вылечить его невозможно.

Деменция — это еще одно заболевание, которое, к сожалению, становится все более распространенным в мире. Заболевшие им люди начинают терять память и другие мыслительные навыки, и это кардинально влияет на их повседневную жизнь, превращая ее в ад. Болезнь Альцгеймера — самый распространенный вид деменции. Ученые пытались выяснить, что ее вызывает, и пришли к неожиданному выводу, указывающему на то, что она связана с вирусом ВПГ.

В исследовании ученых приняли участие 1002 человека в возрасте 70 лет, у которых на начальном этапе не было деменции. В течение 15 лет они наблюдали за этими людьми, проверяя их кровь на наличие признаков ВПГ и другого вируса, называемого цитомегаловирусом (ЦМВ), также относящегося к семейству герпеса.

Оказалось, что у людей, в крови которых были обнаружены признаки ВПГ, вероятность развития деменции была в два раза выше, чем у тех, у кого их не было. Но, и это очень важное "но", они не увидели такой же четкой связи с болезнью Альцгеймера, хотя цифры риска были схожи.

В исследовании также рассматривался вопрос о том, насколько активен вирус в организме, что можно было определить по различным типам антител в крови, и влияет ли он на развитие деменции или болезни Альцгеймера. Оказалось, что именно наличие вируса, а не его активность, является ключевым фактором, связанным с повышенным риском развития заболевания.

Это исследование пополнило растущую копилку доказательств того, что ВПГ может быть фактором риска развития болезней, поражающих мозг. Ученые не в первый раз задумываются об этом, но это очередное подтверждение, которое приблизило нас к понятию причин возникновения и победе над этим заболеванием.

Их исследование не говорит о том, что если у вас когда-нибудь была простуда, то вы обречены на слабоумие, но показывает вероятную и не совсем очевидную связь между обыденными заболеваниями и риском возникновения тяжелых болезней мозга. Рассматривая такие распространенные вирусы, как ВПГ, в новом свете, ученые надеются, что смогут бороться с деменцией до ее начала или лечить ее на ранних стадиях с помощью уже существующих и новых лекарств.

Ранее Фокус писал о таинственной связи болезни Альцгеймера и артрита. Найдя потенциальную причину развития болезни Альцгеймера, ученые обнаружили, что зловещий организм также способствует развитию артрита, атеросклероза и диабета второго типа.

Также Фокус писал мутации в генах, способной отстрочить болезнь Альцгеймера на 30 лет. Ученые обнаружили уникальный ген, способный значительно замедлить развитие заболевания, а на подходе для его лечения у них уже есть два препарата, проходящих клинические испытания.

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