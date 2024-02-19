Вселенная родилась только со второй попытки: неудавшаяся ее версия до сих пор здесь

Исследователи выдвинули новую теорию, которая пытается объяснить природу темной материи.

Темная материя – загадочная субстанция, которая по мнению физиков, составляет большую часть Вселенной. При этом темную материю невозможно обнаружить с помощью прямых наблюдений, лишь ее гравитационное воздействие на обычную материю, пишет Futurism.

За последние десятилетия этот гипотетический материал оброс целым ворохом теорий. К примеру, предполагается, что темная материя скрывает в себе дополнительное измерение, или что она возникла в результате второго Большого взрыва, или представляет из себя пласт информации. Также есть скептики, которые полностью опровергают существование темной материи.

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Астрофизик из Института Флэтайрон Пол Саттер в новой статье выдвинул еще одну экзотическую теорию, касающуюся темной материи. Он предположил, что темная материя находится в деформированной зеркальной Вселенной, расположенной внутри нашей собственной. Разница между ними в том, что в нашей Вселенной атомы смогли сформироваться.

По словам астрофизика, в основе его теории лежит несколько интригующих совпадений. Имеющиеся наблюдения показывают, что существует примерно сопоставимое количество обычной и темной материи, с небольшим смещением в сторону темной.

Во-вторых, нейтроны и протоны имеют почти одинаковую массу, что позволяет им образовывать стабильные атомы – еще одно случайное, но крайне важное свойство. В противном же случае в нашей Вселенной не было бы ни одной звезды, планеты, а также нас самих.

Исходя из этого, новая теория гласит, что существует теневая Вселенная, в которой нейтроны и протоны не имеют симметрии массы, а это значит, что в этом измерении существует только "суп" из субатомных частиц. Они мало взаимодействуют между собой, что объясняет неуловимость темной материи.

Новая статья еще не прошла рецензирование, и является еще одной теорией, пытающейся объяснить давнюю тайну темной материи. Но данная работа имеет впечатляющий список авторов, в который входят исследователи, от Национальной ускорительной лаборатории им. Энрико Ферми до Чикагского университета.

Напомним, темная материя раскачивает пространство-время. Авторы исследования предполагают, что раскрыть природу темной материи можно с помощью детекторов гравитационных волн.