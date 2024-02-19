Уведомление об апокалипсисе из космоса: ученые рассказали, как все будет происходить

Международная сеть предупреждения об астероидах объяснила, как будет оповещать людей об астероиде-убийце.

Когда 66 млн лет назад на Землю упал гигантский астероид, образовавший кратер Чиксулуб, динозавры не получили никакого оповещения. Если бы такой астероид упал на планету сейчас, то ударная волна, мощнее водородной бомбы в 2 млн раз, сровняла бы с землей леса, города и подняла бы цунами, пишет ScienceAlert.

Города, которые бы устояли во время первой ударной волны, уничтожило бы последующее землетрясение силой 10 баллов. После этого облака горячей пыли и пепла закрыли бы солнце, погрузив планету в ледяной холод.

В отличие от динозавров, человечество знало бы о надвигающейся угрозе, и возможно, смогло бы ее предотвратить.

Управлению по координации планетарной обороны NASA поручено находить, отслеживать и оценивать риски, которые связаны с опасными астероидами в Солнечной системе.

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"Нам необходимо найти из всех до того, как они найдут нас", — говорит глава программы Управления по координации планетарной обороны Линдли Джонсон.

Для этого NASA работает с глобальной коалицией астрономов, которая называется Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN).

У IAWN существуют процедуры уведомления общественности, если опасный астероид будет направляться в сторону Земли.

Во-первых, члены команды, обнаружившие угрозу, передадут данные по сети IAWN, чтобы перепроверить свои выводы и оценить опасность. Как только все стороны будут согласны с тем, что Земле нужно готовиться к столкновению, NASA опубликует предупреждение.

"На моем столе нет красного телефона или чего-то еще. Но у нас есть процедуры, которые будут задействованы, чтобы уведомить общественность об опасности", — подчеркивает Джонсон.

К примеру, если астероид будет направляться в сторону США, NASA уведомит об этом Белый дом, а правительство опубликует официальное заявление. Если астероид будет достаточно большим, чтобы представлять международную угрозу, тогда IAWN уведомит Управление ООН по вопросам космического пространства.

Астероиды диаметром более 140 метров и орбитой с минимальным расстоянием от Земли в 0,5 астрономических единиц, считаются потенциально опасными. Для сравнения такое приближение астероида составляет половину расстояния между Землей и Солнцем.

На данный момент известно около 2300 потенциально опасных астероидов, примерно 153 из них имеют диаметр более 900 метров. Этого достаточно, чтобы спровоцировать катастрофу, если бы объект столкнулся с Землей.

Пока есть небольшая вероятность того, что астероид Бенну может столкнуться в Землей через 159 лет, вызвав взрыв, который будет равен мощности 24 ядерных бомб. Но согласно исследованию 2021 года, вероятность того, что это произойдет, составляет всего лишь один из 2700.

В большинстве случаев, IAWN знает заранее о приближающей угрозе. Но NASA потребуется как минимум 5-10 лет, чтобы предотвратить апокалипсис.

Для этого в 2021 году NASA испробовало метод уничтожения астероидов, врезавшись беспилотные аппаратом в астероид, чтобы изменить его орбиту. Миссия прошла успешно и зарекомендовала себя как весьма действенный способ отклонять опасные астероид с орбиты Земли.

Проблема в том, что если угроза будет обнаружена менее чем за 5 лет, тогда у NASA не останется времени, чтобы отклонить опасный астероид. Если бы до столкновения с астероидом оставалось несколько месяцев, человечество было бессильно.

К счастью, стратегия IAWN состоит в том, чтобы находить астероиды за десятилетия, если не столетия, до их столкновения.

"Это дает нам достаточно времени, чтобы попытаться что-то с ними сделать, пока они еще в космосе, чтобы мы полностью избежали любой катастрофы здесь, на Земле", — добавил Джонсон.

Напомним, ученые рассказали о самом опасном для Земли астероиде, которого на самом деле не было. Захватывающая история произошла по вине автоматизированной системы Нортхолтского филиала обсерватории.