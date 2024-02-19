Не те, кем их считали: ученые исследовали таримские мумии, найденные в лодках посреди пустыни (фото)

В конце прошлого века в Китае ученые обнаружили Таримских мумий, чьи тела были похоронены в лодкообразных гробах посреди пустыни. Благодаря сухому воздуху они прекрасно сохранились и ученые смогли провести генетический анализ.

В 1990 году ученые наткнулись на уникальную находку в пустыне на северо-западе Китая — мумии Таримского бассейна. Эти мумии, возрастом до 4 000 лет, нашли в ладьевидных гробах, накрытых коровьими шкурами, которые прекрасно сохранились благодаря сухому воздуху пустыни, пишет Arkeonews.

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Поражает не только сохранность тел и одежды этих древних людей, но и удивительные выводы об их происхождении. Вопреки предположению, что они были мигрантами, которые принесли с собой западные технологии, недавнее исследование показывает, что эти мумии на самом деле были местными жителями с глубокими корнями в этой местности.

Генетический анализ 13 хорошо сохранившихся мумий, датированных 2100-1700 годами до нашей эры, дает представление об их происхождении. Они оказались остатками древней популяции, исчезнувшей в Евразии после последнего ледникового периода. Это население было предком коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Америке.

Фото: Wenying Li, Xinjiang Institute of Cultural Relics and Archaeology

Что еще более захватывающе, так это доказательства культурного обмена. Несмотря на то, что эти мумии были местными жителями, которые не вступали в брак с соседними скотоводами-мигрантами, они не были культурно изолированными. Около 4 000 лет назад они уже переняли новые идеи и культуру, включая тканую шерстяную одежду, ирригационные системы, выращивание неместной пшеницы и проса, выпас овец и коз и даже изготовление сыра из молока крупного рогатого скота.

Тайна углубляется, когда речь заходит об их погребальных практиках. Найденные в лодках, покрытых шкурами крупного рогатого скота, с веслами на голове, этот уникальный способ захоронения отличает их от других. Хотя непонятно, почему они похоронены именно так, эта практика является редкой в регионе и напоминает захоронения викингов.

Вопреки предыдущим теориям, которые предполагали, что мумии могли принадлежать пастухам из Центральной Азии или ранним фермерам Иранского нагорья, исследование опровергает эти утверждения. Кристина Вориннер, автор исследования и профессор антропологии Гарвардского университета, отметила исключительную природу мумий: "Мумии уже давно очаровывают ученых и общественность с момента их первого открытия. Кроме того, что они чрезвычайно хорошо сохранились, они были найдены в очень необычном контексте, и они демонстрируют разнообразные и далеко идущие культурные элементы".

Исследование также бросает вызов представлению о том, что популяция не может быть генетически изолированной, оставаясь в то же время культурно космополитичной. Исследователи изучили геномы людей из Джунгарского бассейна и Таримского бассейна, обнаружив четкое местное происхождение, несмотря на культурное разнообразие.

Мумии из Таримского бассейна дают уникальный взгляд на популяцию, которая не соответствует общепринятым ожиданиям. Их удивительные генетические корни, культурная адаптивность и загадочные практики захоронения продолжают восхищать ученых, проливая свет на богатую и сложную историю региона.

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