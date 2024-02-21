В черном шлеме с оранжевым хохолком: сделано первое в мире фото птицы, которую не видели 20 лет

Исследователям потребовалось шесть недель, чтобы сделать историческое фото птицы, скрывающейся от ученых последние два десятилетия.

На Земле обитает множество удивительных видов: некоторые из них люди никогда не видели живыми и знакомы с ними только по окаменелостям, другие же лишь единожды встречались ученым, а затем исчезали и появлялись лишь десятилетия спустя. Так, произошло и в этот раз: ученым впервые в истории удалось сделать фото птицы, изображений которой ранее не существовало, а саму ее встречали в последний раз лишь 20 лет назад, пишет IFLScience.

Команде из Техасского университета в Эль-Пасо потребовалось 6 недель, чтобы обнаружить птицы в джунглях Демократической Республики Конго. В результате поиски увенчались успехам и исследователи смогли сделать первое в истории фото желтоголового шлемоносого сорокопута (Prionops alberti).

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По словам соавтора исследования, доктора философии, орнитолога и доцента кафедры биологических наук Майкла Харви, встреча с этой удивительной птицей стала потрясающим опытом для исследователей. Команда предполагала, что птицы могли обитать в этом регионе, однако не была готова к тому, что они окажутся столь удивительными в жизни.

Желтоголовые шлемоносные сорокопуты не были замечены в течение почти двух десятилетий ни в одной из экспедиций — в результате ученые начали опасаться, что этот вид, возможно, попросту вымер. В ходе экспедиции ученым пришлось преодолеть 120 километров пути по горному хребту в восточной части Конго, чтобы обнаружить этот редкий вид.

Исследователи отмечают, что представителей этого вида не видели уже давно, в основном из-за войн и политической нестабильности в стране. Однако на этот раз ученым повезло: в ходе экспедиции они смогли обнаружить сразу 18 желтоголовых шлемоносных сорокопутов в трех разных местах. Далее были сделаны фото, которые были подтверждены руководителем проекта "Поиск потерянных птиц" Кэмероном Раттом.

Авторы исследования отмечают, что обнаружение представителей этого вида дает надежду на то, что у шлемоносных сорокопутов все еще есть шанс на достаточно здоровую популяцию в самых отдаленных лесах страны.

Ранее исследователи также заявили, что им удалось заново открыть краснобрюхую лягушку-пискана (Arthroleptis hematogaster), которую последний раз видели в 1950-х годах. Однако ученые обеспокоены тем, что к 2080 году этот вид потеряет более 90% своего ареала из-за изменения климата.

Ранее Фокус писал о том, что на Большом Барьерном рифе ученые обнаружили редкий вид осьминога.