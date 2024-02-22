Историческая миссия. Модуль США сделал снимок Луны и скоро приземлится там: где смотреть (фото)

Посадочный модуль "Одиссей" пролетел более 1 млн км, вышел на орбиту вокруг Луны, и готовится к историческому возвращению США на спутник Земли.

23 февраля, в 00:30 по Киеву, частный посадочный модуль Nova-C, названный "Одиссей", должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны. 21 февраля он вышел на орбиту вокруг спутника Земли, преодолев 1 млн км. Сейчас он вращается на высоте примерно 90 км над поверхностью Луны и готовится в будущему приземлению возле небольшого ударного кратера Малаперт А примерно в 300 км от Южного полюса Луны. Во время приближения к нашему спутнику посадочный модуль сделал снимок Луны, пишет Space.

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Построенный компанией Intuitive Machines посадочный модуль "Одиссей" в рамках миссии IM-1 попытается совершить историческую посадку на поверхность Луны. Ни один частный посадочный аппарат еще никогда успешно не приземлялся на поверхности нашего спутника, а с другой стороны если все продет хорошо, то эта посадка ознаменует собой возвращение США на Луну впервые с 1972 года, когда закончилась пилотируемая миссия "Апполон-17".

Во время приближения к Луне "Одиссей" сделал фотографию Луны с расстояния примерно 100 тысяч км.

Во время приближения к Луне "Одиссей" сделал фотографию Луны с расстояния примерно 100 тысяч км Фото: space.com

В среду, 21 февраля, посадочный модуль вышел на орбиту вокруг Луны и начал готовится к посадке возле кратера Малаперт А, которая должна состоятся в пятницу, 23 февраля в 00:30 по Киеву. За этим событием можно будет наблюдать в прямом эфире, хотя трансляция начнется на час раньше.

Напоминаем, что посадочный модуль "Одиссей" отправился на Луну 15 февраля с помощью ракеты-носителя Falcon 9. На борту у него размещены 6 научных приборов NASA. Почти за неделю посадочный аппарат преодолел 1 млн км и место его будущей посадки на Луне было выбрано не случайно.

Кратер Малаперт А на самом деле не был первоначальным местом посадки модуля "Одиссей. Сначала планировалось, что он приземлиться в Океане Бурь, то есть крупнейшей базальтовой равнине, расположенной на западном краю видимой стороны Луны. Но кратер Малаперт А представляет собой относительно плоский и безопасный регион, расположенный ближе к Южному полюсу Луны на видимой стороне спутника Земли.

Поверхность Луны в районе кратера Малаперт А Фото: NASA

Это решение было принято в связи с тем, что данный регион должен стать одним из лучших мест для устойчивого присутствия человека на Луне, как считают в NASA. Поэтому нужно получить больше информации о данной местности, где в 2026 году совершат первую за 52 года посадку астронавты NASA. Ученые считают, что рядом с Южным полюсом Луны находится очень много водяного льда, который можно использовать для жизнеобеспечения и перерабатывать его в ракетное топливо.

Частный посадочный модуль "Одиссей" является не первым аппаратом, созданным частной компанией, который попытается совершить мягкую посадку на Луне. Как уже писал Фокус, первая подобная попытка закончилась неудачно. У посадочного модуля Peregrine компании Astrobotic возникла серьезная аномалия в двигательной установке, а затем он упал на Землю, потеряв всю свою полезную нагрузку.

Также Фокус писал том, что двухтонный мертвый аппарат ЕКА упал на Землю. Спутник размером с автобус и весом 2,2 тонны сгорел в атмосфере, но неизвестно, упали ли какие-то обломки на поверхность планеты.