Космический взрыв: астрономы подтвердили главный источник появления золота в космосе

Ученые впервые смогли убедиться в том, что металлы, тяжелее железа, создают столкновения мертвых звезд.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, проанализировали необычно продолжительный взрыв высокоэнергетического излучения, известный как гамма-всплеск, и определили, что он возник в результате столкновения двух сверхплотных нейтронных звезд. Также астрономы нашли подтверждение тому, то такие тяжелые химические элементы, как золото, создаются во время взрыва килоновых, пишет Space.

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Наблюдение за космосом с помощью космических телескопов Уэбб и Хаббл, что позволило им наблюдать за созданием тяжелых химических элементов, таких как золото, в результате взрывного события, известного, как килоновая. По словам ученых, они впервые смогли убедиться в том, что элементы тяжелее железа действительно создаются во время столкновения нейтронных звезд.

Гамма-всплески (GRB) являются самыми мощными энергетическими взрывами в известной Вселенной, и раньше их появление уже связывали со слияниями нейтронных звезд. Но есть короткие GRB, которые существуют менее 2 секунд и длинные, длящиеся более 2 секунд. Ранее считалось, что слияние нейтронных звезд провоцирует появление коротких GRB, а длинные связывали только со смертью массивных звезд в результате взрыва сверхновой.

По словам ученых, они впервые смогли убедиться в том, что элементы тяжелее железа действительно создаются во время столкновения нейтронных звезд Фото: wikipedia

Чрезвычайно яркий и длинный гамма-всплеск под названием GRB 230307A был обнаружен еще в прошлом году и он длился 200 секунд. Ученые считают, что он появился в результате взрыва килоновой с названием AT2017gfo, который возник в результате столкновения нейтронных звезд на расстоянии примерно 8,3 млн световых лет от нас. Таким образом новое открытие бросает вызов существующим теориям.

В обычных массивных звездах, когда происходит термоядерный синтез атомов водорода и гелия происходит создания целого набора химических элементов, самым тяжелым из которых является железо. Когда эти звезды умирают во время взрыва сверхновой на их месте образуется компактная небольшая, но очень плотная нейтронная звезда. Именно столкновение нейтронных звезд приводит к появлению элементов, которые тяжелее железа, в том числе золота и платины.

Для создания этих элементов нужна определенная среда, возникающая во время взрывов килоновых, которые являются следствием слияния двух мертвых звезд. Подобное слияние провоцирует также появление гамма-всплесков. По словам авторов исследования, изучение слияний нейтронных звезд помогает переписать малоизвестные главы в истории нуклеосинтеза, то есть процесса создания тяжелых химических элементов.

Длительное наблюдение за килоновой позволило ученым наблюдать, как происходит создание золота и это наблюдение подтвердило, что в результате слияния нейтронных звезд образуются химические элементы тяжелее железа Фото: ESO

Длительное наблюдение за килоновой позволило ученым наблюдать, как происходит создание золота и это наблюдение подтвердило, что в результате слияния нейтронных звезд образуются химические элементы тяжелее железа. Также ученые выяснили, что длинные гамма-всплески все же могут возникать в результате слияния нейтронных звезд.

Как уже писал Фокус, обнаружен неизвестный источник пыли, которая отвечает за жизнь и смерть во Вселенной. Открытие того, что белые карлики-вампиры разносят пыль, приближает астрономов к пониманию цикла жизни и смерти звезд.