Зачем нужен високосный год: астрофизики объясняют дополнительный день в феврале 2024

Раз в четыре года в феврале появляется 29 число и 2024 год как раз имеет такой более длительный месяц.

2024 год является високосным, но некоторые люди не знают, что на самом деле это означает. Почему в високосном году февраль имеет 29 дней, а не 28 как обычно? Астрофизики Миндже Ким и доктор Джеймс МакКормак из Уорикского университета, Великобритания, объясняют в чем суть данного явления, пишет Phys.

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По словам Кима, високосные годы имеют важнейшее значение в согласовании нашего календаря с орбитальным движением Земли вокруг Солнца. Длительность полного оборота нашей планеты вокруг Солнца, который еще называют тропическим годом, составляет примерно 365,24 дней. Соответственно это значение немного больше, чем количество дней в стандартном календаре, который состоит из 365 дней. Хотя, казалось бы, всего четверть дня и является незначительным увеличением, но со временем это приводит к заметному смещению в календаре

По словам Кима, если не учитывать это дополнительное время, то обычный календарь не будет синхронизироваться с астрономическими сезонами, что приведет к значительным смещениям в течение многих лет. Чтобы предотвратить это смещение и поддерживать согласованность стандартного календаря с временем путешествия Земли вокруг Солнца и нужны високосные годы.

Чтобы не было несоответствия каждые четыре года февралю добавляют еще один день, то есть 29 число. Такое простое решение проблемы было усовершенствовано в григорианском календаре, который является наиболее используемой календарной системой на Земле.

Високосные годы имеют важнейшее значение в согласовании нашего календаря с орбитальным движением Земли вокруг Солнца Фото: NASA / Terry Virts

По словам МакКормака, високосные годы были введены в календарную систему еще во времена Древнего Рима, когда год был разделен на 12 месяцев и 365 дней. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь предложил новый юлианский календарь, в котором добавлялся еще один день к самому короткому месяцу в году, то есть февралю. Добавлять один день нужно было каждые 4 года, что должно было обеспечить предсказуемую коррекцию проблемы смещения четверти дня.

Но на самом деле произошла чрезмерная корректировка. Ведь солнечный год длится не точно 365,25 дней, а на самом деле немного меньше — 365,2422 дней. Поэтому юлианский календарь и солнечный год теперь отклонялись друг от друга, хотя и не так сильно – примерно на 11,2 минуты в год.

К концу 16 века это привело к тому, что календарь отклонялся от солнечного года на 13 дней. Поэтому Папа Римский Григорий XIII в 1582 году провел календарную реформу и представил григорианский календарь, который изменил юлианский календарь, чтобы учесть смещение на 11,2 минуты.

По словам МакКормака, чтобы улучшить чрезмерную корректировку, которую вносил юлианский календарь, григорианский календарь пропускает 3 високосных дня каждые 400 лет. Поэтому средняя продолжительность года составляет 365,2425 дней, что является более близким значением к длительности солнечного года — 365,2422 дней.

Ученые говорят, что високосные годы являются демонстрацией того, как люди смогли согласовать земную концепцию времени с естественным ритмом Вселенной.

Как уже писал Фокус, в Китае в гробнице нашли 2000-летний астрономический календарь. По словам археологов, календарь состоит из 23 деревянных дощечек.