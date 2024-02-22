Предупреждает за 7 лет до развития заболевания: ИИ смог диагностировать болезнь Альцгеймера

Новая разработка ученых позволила им с легкостью и точностью предсказывать развитие опасной болезни. Такой метод раннего обнаружения может стать залогом появления лекарств в будущем.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско превратили то, что еще недавно считалось фантастикой в реальность с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Они разработали необычный метод, позволяющий заметить такие болезни, как болезнь Альцгеймера, задолго до того, как они проявят себя. С помощью ИИ исследователи разгадали код, позволяющий предсказывать болезнь Альцгеймера за 7 лет до появления симптомов, просто просматривая истории болезни. Устройство полностью основывает свои прогнозы на данных, предоставляя точную диагностику без угадывания диагноза. Эта разработка может изменить жизнь миллионов людей, пишет Neuroscience.

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В ходе своих исследований ученые выяснили, что высокий уровень холестерина и остеопороз, заболевание, при котором кости становятся слабыми и хрупкими — это серьезные предвестники болезни Альцгеймера, особенно у женщин. Такое открытие стало возможно благодаря потенциалу и возможностям ИИ, способного проанализировать огромный пласт данных пациентов за весьма короткий срок.

Болезнь Альцгеймера — это коварный недуг, от которого страдают миллионы людей, и в особенности сильно он бьет по женщинам. Причины ее развития остаются загадкой для науки, но ученые надеются, что с помощью новых результатов они смогут приблизиться ближе к разгадке этой тайны. Зная, кто именно подвержен повышенному риску за несколько лет до развития болезни, врачи смогут внимательнее следить за этими людьми и даже начинать лечение на ранних стадиях.

Проводя свою научную работу, исследователи не просто изучали медицинские записи в отдельности. Они также подвергли анализу и генетическую информацию, используя современный инструмент под названием SPOKE. Это невероятно умная система, которая может связывать заболевания с конкретными генами. Именно с помощью нее ученые и нашли ген, который связывает остеопороз с болезнью Альцгеймера у женщин.

Но амбиции их разработки не ограничиваются лишь болезнью Альцгеймера. Команда также планирует изучить другие сложные заболевания, такие как волчанка и эндометриоз. Идея состоит в том, чтобы использовать ИИ не только для прогнозирования заболеваний, но и для выяснения причин их возникновения. Это очень важно, потому что понимание истоков этих болезней может привести к созданию более эффективных лекарств или профилактических способов их предотвращения.

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