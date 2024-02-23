Бесчисленные останки человеческих тел: ученые исследовали пещерный некрополь возрастом 7 тысяч лет (фото)

Ученые обнаружили, что некоторые кости 12 человек были намеренно изменены после смерти. Переломы и царапины свидетельствуют о попытках извлечь костный мозг и другие ткани, возможно, для изготовления орудий труда или даже для потребления костного мозга.

В Каталонии на северо-востоке Испании археологи обнаружили масштабное место захоронения, которое датируется от 7 000 до 3 000 лет назад. Внутри пещеры Кова-Дельс-Сарагальс в городе Вимбоди-и-Поблет исследователи нашли останки людей и животных, а также доисторические декоративные предметы, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Эта пещера тысячелетиями служила кладбищем и стала свидетелем захоронения бесчисленного количества человеческих тел. Доктор Мигель Анхель Морено, доктор Хосеп Вальверду и Альфредо Суэста, исследователи из IPHES-CERCA, провели недавние раскопки, которые позволили получить представление об эволюции доисторического общества, в частности о ритуалах смерти и погребения.

В этом древнем месте захоронения обнаружены не только человеческие останки, но и значительное количество костей животных, в частности овец, коз, свиней, коров, собак и лошадей — типичных домашних животных в средиземноморской доисторической эпохе.

Фото: IPHES-CERCA

Ученые предполагают, что неандертальцы когда-то посещали эту пещеру. Неандертальцы кочевали по Евразии примерно 40 000 лет назад, и предыдущие исследования показывают, что доисторические люди на Пиренейском полуострове часто использовали пещеры как места захоронения в течение длительного времени.

Фото: IPHES-CERCA

Также, в исследовании в пещере Куэва-де-лос-Мармолес, изучались манипуляции с человеческими костями в пещерном захоронении, охватывающем тысячи лет. Ученые обнаружили, что некоторые кости 12 человек были намеренно изменены после смерти. Переломы и царапины свидетельствуют о попытках извлечь костный мозг и другие ткани, возможно, для изготовления орудий труда или даже для потребления костного мозга.

Переломы, царапины и порезы на костях произошли в течение первого года после смерти, что указывает на целенаправленные действия, совершенные после первого захоронения. Это проливает свет на древние практики, связанные с манипуляциями с человеческими останками, предлагая заглянуть в тайны древних времен.

Одной из важных находок стало открытие доступа к Сала-Гран, что позволило обнаружить новые археологические слои. Здесь обнаружены скелетные останки диких коз, а также древесный уголь и кости, сожженные более 40 000 лет назад.

Исследователи считают, что эти останки могут быть первыми свидетельствами пещерного поселения неандертальцев в Мунтаньес Прадес, что согласуется с другими важными доисторическими местами в этом регионе.

Ранее Фокус писал о таримских мумиях найденных в Китае. Оказалось, что ученые ошибались относительно их происхождения.

Также мы рассказывали о поселении бронзового века, которое обнаружили в Швейцарии. Его нашли в Гаймберге в ходе подготовки к строительству.