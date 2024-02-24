Без этого не выжить: почему у кошек в ушах очень мало шерсти (фото)

У ученых есть интересная теория по этому поводу.

Многие виды кошек полностью покрыты мягкой, густой шерстью. Но во внутренней части ушей этой шерсти очень мало. Ученые считают, что на самом деле в этом нет ничего необычного и это играет важную роль в жизни кошек и котов, пишет Live Science.

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По словам Джудит Стелла из Университета Пердью, США, шерсть играет важную роль для кошек и котов. Например, она защищает кожу животных от повреждений, она необходима для поддержания нужной температуры тела, имеет еще ряд важных функций, но шерсть не одинаково распределена по телу кошек.

Большая часть шерсти кошек состоит из двух слоев: более тонкого подшерстка, который обеспечивает тепло и остановится тоньше летом и надшерстного покрова, который обеспечивают основную защиту.

По словам Стелла, шерсть покрывает почти все тело кошек, но на подушечках их лап нет шерсти. А во внутренней части ушей животных ее очень мало. И это нормально, хотя до конца не ясно, почему существует такое явление. Ученая считает, что это связано со звуком.

Такая особенность внешности свойственна не только домашним кошкам, но и степным кошкам, оцелотам и рыси, которые все принадлежат к подсемейству кошачьих Felinae (Малые кошки). Напротив, у больших кошачьих, таких как тигры и львы, которые принадлежат к подсемейству Pantherinae (Больлшие кошки), такой лысины в ушах нет.

Большая часть шерсти кошек состоит из двух слоев: более тонкого подшерстка, который обеспечивает тепло и остановится тоньше летом и надшерстного покрова, который обеспечивают основную защиту Фото: BBC

Биолог Джонатан Лосос из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, США, считает, что наличие лысины у маленьких кошек позволяет предположить, что это может быть результатом естественного отбора. То есть такие особенности более выгодны маленьким кошка, а не большим.

Стелла считает, что эволюционное преимущество может заключаться в том, как охотятся разные виды кошек. Кошки могут слышать ультразвук, а грызуны издают звуки в этом диапазоне. Поэтому, возможно, отсутствие шерсти в ушах помогает сосредоточить звуковые волны в ухе и показать, откуда они исходят.

Исследования показывают, что большую часть рациона малых кошек составляют грызуны, поэтому отсутствие шерсти в ушах является ценным преимуществом. Большие кошки охотятся на более крупную добычу, поэтому им не нужна такая особенность, считают ученые.

На данный момент это всего лишь теория, но наличие этой черты у всего подсемейства Felinae убедительно свидетельствует о том, что малое количество шерсти в ушах кошек обеспечивает определенное адаптивное преимущество. Но еще нужно это доказать.

Как уже писал Фокус, домашняя кошка заразила человека чумой и болезнь из прошлого пробудилась внезапно. Недавний случай заражения человека чумой в очередной раз напомнил, что большинство болезней прошлого никуда не делись и просто ждут своего момента.

Также Фокус писал о том, почему кошки шкодят в доме. Исследователи считают, наши питомцы на самом деле не так уж злобны и мелочны, а странное поведение объясняется совсем иными мотивами.