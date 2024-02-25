Крохотная точка, изменившая все: древний торговец первым начал использовать дробные числа

Математика уходит корнями в далекие времена, являясь фундаментом сегодняшнего прогресса, но как оказалось, ее более сложные элементы начали использовать гораздо раньше, чем мы предполагали.

Недавнее исследование ученых выявило нечто необычное в деятельности древнего венецианского купца по имени Джованни Бьянкини: он использовал десятичные числа еще в 1440-х годах, то есть примерно на 150 лет раньше, чем мы считали. Это открытие было сделано в результате анализа рукописи Бьянкини под названием Tabulae. Где историк математики заметил среди цифр маленькую точку — явный признак использования десятичной системы счисления, что очень важно, поскольку этот маленький символ меняет наше представление о хронологии арифметической истории, пишет New Voice.

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Джованни Бьянкини был не простым торговцем. Помимо ремесла торговли он также увлекался астрономией. Двойной интерес к коммерции и звездам, по-видимому, и привел его к введению в обиход этого математического новшества. Использование десятичных дробей является основополагающим элементом математики, необходимым для точности вычислений, что делает эту находку невероятно важной для понимания ее развития.

Пример использования дробных чисел Бьянкини Фото: Historia Mathematica (2024)

Результаты исследования свидетельствуют о том, что Бьянкини оказал значительное влияние на европейскую математику, говорит Гленн Ван Браммелен, историк математики. Оно ставит под сомнение общепринятое мнение о том, когда и как впервые были использованы десятичные дроби, показывая, что эта математическая концепция была принята гораздо раньше, чем считалось до этого.

Арифметические ухищрения Бьянкини говорят о том, что математические идеи не ограничивались каким-то одним регионом, а были частью более широкого обмена знаниями между государствами и людьми. Факт принятия десятичных дробей на таком раннем этапе дает научному миру возможность для изучения распространения и развития математических концепций в различных культурах.

Ранее Фокус писал о биологических корнях математики. Математика – это выражение в символах глубинной структуры нашего восприятия, считают ученые.

Также Фокус писал об истории происхождения "х" в математических уравнениях. Есть несколько разных объяснений, которые предлагают математики: они связаны либо с переводом, либо с печатью текстов.