Крохотная точка, изменившая все: древний торговец первым начал использовать дробные числа
Математика уходит корнями в далекие времена, являясь фундаментом сегодняшнего прогресса, но как оказалось, ее более сложные элементы начали использовать гораздо раньше, чем мы предполагали.
Недавнее исследование ученых выявило нечто необычное в деятельности древнего венецианского купца по имени Джованни Бьянкини: он использовал десятичные числа еще в 1440-х годах, то есть примерно на 150 лет раньше, чем мы считали. Это открытие было сделано в результате анализа рукописи Бьянкини под названием Tabulae. Где историк математики заметил среди цифр маленькую точку — явный признак использования десятичной системы счисления, что очень важно, поскольку этот маленький символ меняет наше представление о хронологии арифметической истории, пишет New Voice.
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Джованни Бьянкини был не простым торговцем. Помимо ремесла торговли он также увлекался астрономией. Двойной интерес к коммерции и звездам, по-видимому, и привел его к введению в обиход этого математического новшества. Использование десятичных дробей является основополагающим элементом математики, необходимым для точности вычислений, что делает эту находку невероятно важной для понимания ее развития.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что Бьянкини оказал значительное влияние на европейскую математику, говорит Гленн Ван Браммелен, историк математики. Оно ставит под сомнение общепринятое мнение о том, когда и как впервые были использованы десятичные дроби, показывая, что эта математическая концепция была принята гораздо раньше, чем считалось до этого.
Арифметические ухищрения Бьянкини говорят о том, что математические идеи не ограничивались каким-то одним регионом, а были частью более широкого обмена знаниями между государствами и людьми. Факт принятия десятичных дробей на таком раннем этапе дает научному миру возможность для изучения распространения и развития математических концепций в различных культурах.
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