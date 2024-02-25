Скрывались в тени гиганта: обнаружены сразу три новых луны в нашей Солнечной системе

Космос скрывает от нас множество удивительных и необычных космических тел, но упорство ученых и прогресс технологий в очередной раз смогли вывести на свет сразу три скрывавшихся от нас спутника планет нашей Солнечной системы.

Недавно астрономы совершили трио захватывающих открытий на просторах нашей Солнечной системы, обнаружив три новые луны, вращающиеся вокруг Нептуна и Урана. Это открытие, совершенное с помощью наземных телескопов, позволило привлечь больше внимания к небесным объектам, некоторые из которых настолько тусклые и неуловимые, что их обнаружение становится знаковым событием и прогрессом в науке, пишет Carnegie Science.

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Скотт С. Шеппард из Научного института Карнеги сыграл решающую роль в этих открытиях. Используя телескопы Магеллана в обсерватории Лас-Кампанас в Чили, Шеппард и его команда приступили к тщательному процессу наблюдений. Снимая десятки пятиминутных экспозиций в течение нескольких часов и применяя специальные методы обработки изображений, им удалось обнаружить объекты, которые до этого оставались скрытыми от внимательных глаз науки.

Обнаруженные луны обладают интригующими характеристиками. S/2023 U1, луна шириной 8 км, вращающаяся вокруг Урана, проходит одну орбиту за 680 дней, что делает ее самой маленькой луной, обнаруженной вокруг Урана за последние два десятилетия. Тем временем Нептун официально принимает в свои ряды сразу две новые луны: S/2002 N5, размером 23 километра в поперечнике и периодом обращения почти 9 лет, и S/2021 N1, диаметром 14 километров, орбита которой занимает почти 27 лет.

Открытие S/2023 U1 особенно примечательно тем, что увеличивает общее число лун Урана до 28. Это пополнение в богатом семействе лун космического тела может дать ценные сведения для будущих исследований, особенно учитывая возможность наличия подземных океанов на более крупных его спутниках, таких как Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон. Перспектива существования океанических миров в Солнечной системе подогревает любопытство научного сообщества и стимулирует продолжение миссий, направленных на их дальнейшее изучение.

В соответствии с традицией, новые луны получат имена, вдохновленные персонажами из произведений Уильяма Шекспира и Александра Поупа. Это своеобразная дань литературному наследию, украшающему номенклатуру лун Урана. При этом, эта практика контрастирует с мифологическим именованием самого Урана — единственной планеты Солнечной системы, названной в честь греческого божества.

С каждым годом технологии доступные астрономам продолжат развиваться, открывая все больше неизведанных человечеством уголков нашей Солнечной системы. Обнаружение подобных лун значительно расширяет наше понимание небесной динамики вокруг ледяных гигантов. По мере того как человечество продолжает заглядывать все глубже в космос, каждое открытие заставляет нас задуматься о том, какие еще чудеса скрыты в темноте и ждут своего часа, лишь подпитывая научный порыв познать Вселенную.

Ранее Фокус писал о том, что внеземная жизнь может существовать на спутниках Урана. Космический аппарат NASA "Вояджер-2" совершил потрясающее открытие о спутниках Урана, которое заинтриговало ученых — возможность существования инопланетной жизни.

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