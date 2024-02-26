Из космоса на Землю прилетело лекарство: что это за препарат

Ученые впервые успешно создали на орбите планеты лекарство.

Стартап из Калифорнии под названием Varda Space Industries доставил на Землю лекарство, которое было произведено прямиком на орбите планеты, пишет IFLScience.

После нескольких месяцев задержки, капсула с произведенным лекарством недавно благополучно вернулась на Землю, приземлившись в пустыне штата Юта.

Компания объявила об успешном производстве препарата еще в 2023 году. Он был создан на первой мини-космической фабрике. Миссия по производству лекарств была выведена на орбиту ракетой SpaceX Falcon 9, которая стартовала 12 июня. Сам же процесс производства лекарства проводился на спутнике W-Series 1, к нему была прикреплена орбитальная платформа Photon Rocket Lab.

Весь процесс изготовления препарата занял около 27 часов и полностью был завершен 30 июня.

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В рамках эксперимента на орбите были произведены кристаллы ритонавира — ингибитора протеазы, который используется в медицине для лечения ВИЧ/СПИДа.

Производство препарата в космосе понадобилось так как на это была веская причина. Ключевым моментом являлось отсутствие гравитации. В космосе отсутствие гравитации способствует формированию более качественных белковых структур намного быстрее, чем на Земле.

Когда препарат был произведен, данные переданные на Землю, показали, что эксперимент окзаался успешным.

Ожидалось, что капсула приземлиться на Землю еще в июле 2023 года, но Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) отказало в миссии. Поэтому капсула находилась на орбите до середины февраля 2024 года.

Возвращаемая капсула, разработанная Rocket Lab, приземлилась на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта (UTTR) на базе ВВС Хилл, примерно в 128,74 км к западу от Солт-Лейк-Сити.

Компания нашла капсулу и передала ее обратно на свои объекты в Лос-Анджелесе для дальнейшего анализа.

Напомним, ученые считают, что иммунная система астронавтов может пострадать из-за влияния микрогравитации.