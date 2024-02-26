Неизвестное поселение и артефакты: археологи сделали редкое открытие в графстве Кент (фото)

Британские археологи обнаружили римское поселение в селе Смолхайт, которое когда-то было важным торговым пунктом. На месте раскопок исследователи нашли многочисленные артефакты времен Римской империи.

В селе Смолхайт в графстве Кент, Англия, археологи наткнулись на редкую глиняную статуэтку бога Меркурия. Это открытие произошло на месте римского поселения, которое когда-то развивалось рядом с портом, а теперь стоит в 16 километрах от моря, пишет Arkeonews.

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Смолхайт играл важную роль в импорте и инфраструктурной сети Римской империи на юге Англии и Ла-Манша. Хотя и не такой большой, как римские Лондиниум или Сиренчестер, он был важным звеном в логистической цепи для экспорта древесины и железа из юго-восточной Англии и импорта материалов с континента.

Раскопки, проведенные на землях Национального траста, обнаружили доказательства римского поселения, датируемого I-III веками. Значение этого прибрежного поселения раскрывает еще одна находка — плитка с печатью Classis Britannica, римского флота в Британии.

Значение этого прибрежного поселения раскрывает еще одна находка — плитка с печатью Classis Britannica, римского флота в Британии Фото: James Dobson

Среди найденных артефактов выделяется голова глиняной фигурки бога Меркурия. Фигурки этого бога обычно изготавливали из металла, поэтому примеры из глины чрезвычайно редки. Эти фигурки, изготовленные из глины из центральной Галлии и Рейнско-Мозельского региона, в основном использовали для частных религиозных практик, их часто клали в детские могилы.

Голова Меркурия высотой 5 см была найдена без тела. Полная фигурка, вероятно, изображала бы Меркурия стоящим, украшенным коротким плащом, держа в руках посох с двумя переплетенными змеями, известный как кадуцей.

Меркурий, известный как бог изобразительного искусства, торговли и финансового успеха, занимал важное место в римских религиозных практиках. Глиняная фигурка, вместо того, чтобы быть частью величественного храма, вероятно, использовалась в более скромных местах, таких как дома как римской элиты, так и рядовых граждан.

Мэтью Фитток, эксперт по керамическим статуэткам римской Британии, обратил внимание на интригующую деталь — фигурка, похоже, была намеренно разбита, что намекает на возможное ритуальное значение. В отличие от разбитых обломков, которые выбрасывали из-за повреждений, намеренное разбивание голов статуэток было известной ритуальной практикой. С другой стороны, целые статуэтки обычно находят в могилах.

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