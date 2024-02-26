Неизвестное поселение и артефакты: археологи сделали редкое открытие в графстве Кент (фото)
Британские археологи обнаружили римское поселение в селе Смолхайт, которое когда-то было важным торговым пунктом. На месте раскопок исследователи нашли многочисленные артефакты времен Римской империи.
В селе Смолхайт в графстве Кент, Англия, археологи наткнулись на редкую глиняную статуэтку бога Меркурия. Это открытие произошло на месте римского поселения, которое когда-то развивалось рядом с портом, а теперь стоит в 16 километрах от моря, пишет Arkeonews.
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Смолхайт играл важную роль в импорте и инфраструктурной сети Римской империи на юге Англии и Ла-Манша. Хотя и не такой большой, как римские Лондиниум или Сиренчестер, он был важным звеном в логистической цепи для экспорта древесины и железа из юго-восточной Англии и импорта материалов с континента.
Раскопки, проведенные на землях Национального траста, обнаружили доказательства римского поселения, датируемого I-III веками. Значение этого прибрежного поселения раскрывает еще одна находка — плитка с печатью Classis Britannica, римского флота в Британии.
Среди найденных артефактов выделяется голова глиняной фигурки бога Меркурия. Фигурки этого бога обычно изготавливали из металла, поэтому примеры из глины чрезвычайно редки. Эти фигурки, изготовленные из глины из центральной Галлии и Рейнско-Мозельского региона, в основном использовали для частных религиозных практик, их часто клали в детские могилы.
Голова Меркурия высотой 5 см была найдена без тела. Полная фигурка, вероятно, изображала бы Меркурия стоящим, украшенным коротким плащом, держа в руках посох с двумя переплетенными змеями, известный как кадуцей.
Меркурий, известный как бог изобразительного искусства, торговли и финансового успеха, занимал важное место в римских религиозных практиках. Глиняная фигурка, вместо того, чтобы быть частью величественного храма, вероятно, использовалась в более скромных местах, таких как дома как римской элиты, так и рядовых граждан.
Мэтью Фитток, эксперт по керамическим статуэткам римской Британии, обратил внимание на интригующую деталь — фигурка, похоже, была намеренно разбита, что намекает на возможное ритуальное значение. В отличие от разбитых обломков, которые выбрасывали из-за повреждений, намеренное разбивание голов статуэток было известной ритуальной практикой. С другой стороны, целые статуэтки обычно находят в могилах.
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