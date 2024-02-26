Импортировали с территории современной Украины: найден уникальный артефакт возрастом более 4000 лет

Еще в III тысячелетии до нашей эры вещи из меди были редкостью в этом регионе, а потому такие артефакты могли позволить себе лишь представители элиты.

В лесу вблизи города Ярослав на юго-востоке Польши с помощью металлоискателя нашли древний артефакт. Медный кинжал, изготовленный более 4 000 лет назад, оказался самым старым металлическим кинжалом, найденным в Подкарпатском воеводстве, пишет Arkeonews.

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Еще в III тысячелетии до нашей эры вещи из меди были редкостью в этом регионе, как рассказала доктор Эльжбета Серадзька-Бургардт, археолог из Музея Ярослава. На находку, которой более четырех тысячелетий, наткнулся в ноябре прошлого года Петр Горлач из Ярославского историко-исследовательского общества.

Горлач рассказывает: "Я уже закончил свои поиски на этот день. Вернувшись к машине, я по привычке оставил детектор включенным. В какой-то момент пошел сигнал. Когда я раскапывал почву, то увидел плоский металлический предмет, покрытый зеленой патиной. Я быстро понял, что имею дело с чем-то гораздо более старым, чем военные предметы времен Первой и Второй мировых войн, которые я искал в этой местности".

Фото: Łukasz Śliwiński

Археологи подтвердили важность находки, определив ее как чрезвычайно редкий кинжал возрастом 4 000 лет. Кинжал, длиной более 10,5 см, полностью изготовлен из меди.

По словам доктора Марцина Бурггардта, археолога из Музея Ярослава, кинжал происходит из второй половины третьего тысячелетия до нашей эры. Этот период на польских землях ознаменовался значительным сдвигом в производстве орудий труда: от преобладающего использования кремневых орудий в каменном веке до появления металлических изделий, что свидетельствовало о приближении бронзового века.

Однако, что делает этот кинжал уникальным, так это то, что, в отличие от своих аналогов, он не отлит из бронзы, а изготовлен из меди. Доктор Эльжбета Серадзька-Бургардт отмечает: "А потому он предшествует развитию бронзовой металлургии". В третьем тысячелетии до нашей эры медные предметы были исключительной редкостью, что свидетельствует о том, что их могли себе позволить только лица высокого социального статуса. Археолог добавляет: "Почти нет сомнений, что кинжал не является местным изделием".

В этот период металлические изделия импортировались с территории современной Украины или Венгрии и были эксклюзивом элиты. Происхождение этого старинного оружия будет установлено в будущем с помощью специализированного металлургического анализа.

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