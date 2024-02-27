Миссия первого за 50 лет модуля на Луне провалилась: инженеры забыли отключить предохранитель

Аппарат "Одиссей" при приземлении упал на бок и срок его работы сократился до пяти дней.

Инженеры, управлявшие полетом частного лунного модуля "Одиссей", ожидают, что миссия аппарата закончится раньше из-за неудачного приземления на бок, пишет The Guardian.

Компания-разработчик Intuitive Machines пока не знает, сколько научных данных может быть утеряно в результате досрочного завершения миссии. Ожидается, что аппарат отключится спустя 5 дней со дня его посадки 23 февраля. В NASA же рассчитывали, что аппарат проработает на поверхности Луны от 7 до 10 дней.

Прогноз по вынужденному сокращению миссии появился после того, как команда Intuitive Machines проанализировала ситуацию. Инженеры выяснили, что человеческая ошибка привела к проблемам с дальномерами с лазерным наведением, что в итоге, привело к неправильной посадке на поверхности Луны.

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Отказ дальномеров произошел в результате решения компании, которая отказалась от предпусковых испытаний лазерной системы, чтобы сэкономить время и деньги миссии "Одиссея".

"Конечно, мы могли бы протестировать систему, запустив ее, но на это потребовалось бы много времени и средств. Так что это был риск, на который компания пошла осознанно", — говорит руководитель отдела навигационных систем компании Майк Хансен.

Также Intuitive Machines сообщили, что лазерные дальномеры, которые должны были передавать данные о высоте и скорости движения аппарата, оказались отключенными. Это произошло по вине инженеров компании, которые не сняли с предохранителя систему включения лазеров 15 февраля. Как и в огнестрельном оружии, такой предохранитель можно отключить только вручную.

Ошибка была обнаружена всего за несколько часов до приземления на Луну, из-за чего диспетчерам пришлось импровизировать, чтобы спасти аппарат.

Ранее сообщалось, что во время приземления "Одиссей" зацепился нижней частью за неровную лунную поверхность и опрокинулся на бок, по-видимому, опираясь на камень.

Из-за горизонтального положения аппарата существенно снизилось количество доступного солнечного света, который достигает его солнечных панелей. Более того, две антенны оказались направленными в землю, что затруднило связь с посадочным модулем.

"Инженеры намерены собирать данные до тех пор, пока хватит заряда в солнечных панелях аппарата. Основываясь на положении Земли и Луны, мы предполагаем, что связь с аппаратом будет работать до утра вторника включительно", — говорят в компании.

В NASA, которое разместило на аппарате свои исследовательские инструменты, заявили, что их полезная нагрузка была предназначена для работы в течение 7 дней на солнечной энергии. После этого солнечные лучи перестали бы достигать место посадки рядом с южным полюсом Луны.

Это была первая высадка на Луну коммерческого космического аппарата, а также первая посадка на Луну в рамках программы NASA "Артемида", целью которой является возвращение астронавтов на естественный спутник Земли в этом десятилетии, прежде чем Китай приземлит там свой собственный пилотируемый космический корабль.

Напомним, через 2 часа после посадки "Одиссея" компания-разработчик модуля сообщила, что он встал в вертикальное положение и начал отправлять данные на Землю.