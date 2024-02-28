Найдена "красная" черная дыра: она не подходит ни своей галактике, ни возрасту Вселенной

Астрономы обнаружили космического монстра с помощью телескопа Джеймса Уэбба.

С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы нашли "чрезвычайно красную" сверхмассивную черную дыру, которая появилась в ранней Вселенной, пишет Space.com.

Астрономы увидели сверхмассивную черную дыру такой, какой она была спустя 700 млн лет после Большого взрыва. Ее красный оттенок является результатом расширения Вселенной. Потому как Вселенная расширяется одновременно во всех направлениях, свет, который достигает нас, смещается в сторону красного цвета. Также это говорит о том, что вокруг обнаруженной сверхмассивной черной дыры находится покров из плотного газа и пыли.

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Группа астрономов под руководством Лукаса Фуртака и Ади Зитрина из Университета Бен-Гуриона смогла определить массу этого космического монстра. Она примерно в 40 млн раз превышает массу Солнца и это не соответствует небольшим размерам галактики, в которой обитает черная дыра.

Также ученые выяснили, что сверхмассивная черная дыра находится примерно в 12,9 млрд световых лет от Земли. Она быстро поглощает газ и пыль вокруг себя, а значит продолжает расти.

"Во время анализа данных от JWST мы обнаружили три очень компактных, красных объекта, которые заметно выделялись на общем фоне. Такая красная точка заставила нас предположить, что этот объект похож на квазар", — говорит Фуртак.

Квазары появляются, когда сверхмассивные черные дыры, находятся в окружении большого количества материи. Она формирует диск из газа и пыли, который называется аккреционным диском, и именно он питает черные дыры. Невероятное гравитационное влияние черной дыры перемешивает близлежащую материю, разогревая ее до высоких температур и заставляет светиться.

Остальная часть материи направляется к полюсам космического монстра. Частицы в этих местах ускоряются настолько, что приближаются к скорости света и образуют высокоскоростные струи. Когда эти джеты взрываются, они сопровождаются ярким электромагнитными излучениями.

Из-за этого, яркость квазаров часто затмевает совокупный свет каждой звезды в галактике.

Огромное количество радиации, которую испускает обнаруженная сверхмассивная черная дыра, привело к тому, что в данным телескопа она выглядела как сразу несколько точек.

Отмечается, что такой ранний квазар не был бы виден даже с помощью телескопа Уэбба без небольшой помощи эффекта гравитационного линзирования, предсказанного Альбертом Эйнштейном еще в 1915 году.

Открытие поднимает еще больше вопросов о том, как сверхмассивные черные дыры, которые массивнее Солнца в миллионы или миллиарды раз, выросли до таких размеров в ранней Вселенной.

Напомним, ученые рассказали, как на самом деле выглядит центр черной дыры. Природа черных дыр до сих пор до конца не ясна. Если использовать теорию относительности Эйнштейна, то центр черной дыры представляет собой сингулярность, то есть место, где масса, эквивалентная как минимум пяти массам Солнца, сжимается в точку с нулевым объемом.