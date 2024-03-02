Черная дыра в океане и остров-призрак: самые странные находки на картах Google Earth (фото)

С момента запуска сервиса Google Earth миллионы людей получили доступ к спутниковым снимкам Земли. То, что они там находят, иногда,ставит ученых в тупик.

На Google Earth можно увидеть много, очень много странных вещей. Сервис, запущенный в 2005 году, собирает изображения из разных источников — от спутников на геосинхронной орбите, которые делают снимки низкого разрешения с высоты десятков тысяч километров над Землей, до спутников, расположенных ближе к Земле, которые делают снимки более высокого разрешения, и даже аэрофотоснимки, сделанные с самолетов, воздушных змеев, дронов и воздушных шаров, пишет LiveScience.

Снимки Google Earth доступны всем желающим, и люди по всему миру пользуются этим богатым ресурсом, чтобы найти странные и удивительные места, которые иначе могли остаться неизведанными.

Казахстан: 2000-летняя свастика

Геоглифы в Казахстане Фото: Google Earth

Ученые обнаружили на севере Казахстана более 50 геоглифов, в том числе этот рисунок в форме свастики. Многие геоглифы, которые схожи с курганами, по-видимому, были созданы 2 000 лет назад. В то время изображение свастики не было редкостью в Европе и Азии и, разумеется, не было связаны с какими-либо политическими убеждениями.

Филиппины: остров в озере на острове в озере

Остров на острове, который расположен на филиппинском острове Лусон Фото: Google Earth

Да, Google Earth сделал снимок, на котором изображен крошечный остров, расположенный внутри кратерного озера на острове под названием Остров вулканов в озере под названием Тааль на филиппинском острове Лусон. В течение многих лет этот феномен считался крупнейшим в своем роде, запечатленным Google Earth.

Иордания: колеса в оазисе Азрак

Геоглифы в Иордании Фото: Google Earth

Google Earth обнаружил на поверхности планеты древние рисунки, в том числе геометрические структуры в форме колес, которым, возможно, около 8500 лет. Это делает их более древними, чем геоглифы Перу, известные под названием "Линия Наска". Некоторые из этих спицеобразных конструкций, которыми усеян оазис Азрак в Иордании, похоже, расположены таким образом, что они совпадают с восходом солнца в день зимнего солнцестояния. Группа ученых из Архива аэрофотоснимков для археологии Ближнего Востока (APAAME) исследовала колесные конструкции (также называемые "работами стариков") с помощью спутниковых снимков, доступных через Google Earth.

Колеса различаются по своей конструкции: у одних спицы расходятся от центра, у других вместо спиц — одна или две перекладины, у третьих они вообще не круглые, а имеют в сечении форму квадратов, прямоугольников или треугольников, обнаружили исследователи.

Колеса, изображенные на этом снимке, находятся в оазисе Азрак и имеют спицы с ориентацией юго-восток-северо-запад, что, возможно, совпадает с восходом солнца в день зимнего солнцестояния.

Египет: нераскопанная пирамида

Неизвестная пирамида Египта Фото: Google Earth

На этом снимке Google Earth показана аномалия, которая, по мнению некоторых, может быть не раскопанной еще пирамидой.

За последние пять лет с помощью Google Earth в Египте были обнаружены десятки аномалий, однако ведутся споры о том, представляют ли они собой природные объекты или искусственные сооружения. Необходимы дополнительные раскопки, но безопасность и экономическая ситуация в Египте ограничивают количество и размеры раскопок.

Новая Каледония: призрачный остров

Призрачный остров рядом с Новой Каледонией Фото: Google Earth

В 2012 году группа австралийских исследователей "открыла" в южной части Тихого океана остров размером с Манхэттен. Таинственное место под названием Песчаный остров появилось на картах к северо-западу от Новой Каледонии. Оно даже отображалось в виде черного многоугольника на Google Earth. Но когда в ноябре 2012 года ученые отправились туда, вместо твердой земли они обнаружили открытую воду.

В исследовании, опубликованном в апреле 2013 года, исследователи объяснили, почему фантомная суша была включена в некоторые карты на протяжении более века, указав на некоторые человеческие ошибки и возможный пемзовый плот.

Египет: спиральная арт-инсталляция

Арт-инстралляция "Дыхание пустыни" Фото: Google Earth

Спиральный портал в альтернативную Вселенную? Может быть, инопланетное послание? Или древний памятник сверхъестественному существу? Эта гигантская спиральная конструкция в египетской пустыне, недалеко от побережья Красного моря, представляет собой художественную инсталляцию под названием "Дыхание пустыни". В марте 2007 года Данаи Страту, Александра Страту и Стелла Константинидис создали произведение искусства площадью 100 000 квадратных метров, призванное воспеть "пустыню как состояние души, ландшафт разума", — говорится на сайте художников.

Ирак: кровавое озеро

Никто не знает, почему воды этого озера выглядят кроваво-квасными Фото: Google Earth

В окрестностях города Садр в Ираке, в точке с координатами 33.396157° северной широты, 44.486926° восточной долготы, находится кроваво-красное озеро.

Официального объяснения цвета этого странного водоема пока нет.

Аризона: кладбище самолетов

Кладбище самолетов в Аризоне Фото: Google Earth

База ВВС Дэвис-Монтан в Тусоне (штат Аризона, США) — это место, куда отправляются умирать американские военные самолеты. Это кладбище площадью 2600 акров, расположенное по координатам 32 08'59.96" с.ш., 110 50'09.03" з.д., закрыто для широкой публики, но Google Earth позволяет с высоким разрешением увидеть, что находится внутри: практически все самолеты, на которых военные летали со времен Второй мировой войны — от B-52 StratoFortress до F-14 Tomcat — находятся на разных стадиях разложения.

Нью-Мексико: бункер церкви сайентологии

Пользователи сети предположили, что под рисунками скрывается бункер сайентологов Фото: Google Earth

В пустыне возле Меса Уэрфанита, штат Нью-Мексико, были найдены два больших ромба, окруженных парой пересекающихся кругов. Автор Джон Суини утверждает, что это место обозначает скрытый бункер, принадлежащий Сайентологической церкви.

Согласно сайту организации, Сайентология — "это религия, которая предлагает точный путь, ведущий к полному и определенному пониманию своей истинной духовной природы и отношений с самим собой, семьей, человечеством, всеми формами жизни, материальной вселенной, духовной вселенной и Высшим Существом", — говорится на сайте организации.

Как сообщается, такие символы на дне пустыни призваны помочь сайентологам, которые возвращаются на Землю, спасаясь от планетарного "Армагеддона". Конечно, символы, скорее всего, останутся загадкой.

Узоры в пустыне Гоби

Загадочная решетка в пустыне Гоби Фото: Google Earth

Новые снимки Google Earth показали множество загадочных структур и узоров, оставленных на поверхности китайской пустыни Гоби. По мнению экспертов, это секретная военная база, и сооружения используются для различных целей, включая испытания оружия, калибровку спутников-шпионов и тестирование радарной аппаратуры.

Самая сложная деталь — замысловатая сетка из идеально прямых линий, которые переплетаются друг с другом на протяжении 33 км. Объект, скорее всего, является антенной решеткой Yagi, устройством, используемым для отслеживания погоды и других атмосферных исследований.

Судан: затонувшее судно

Затонувший боливийский грузовой корабль Фото: Google Earth

Боливийский грузовой паром S.S. Jassim сел на мель и затонул на рифе Уингейт у побережья Судана в 2003 году. При длине 81 метр он был одним из самых больших затонувших кораблей, видимых на Google Earth.

Затонувший корабль находился в точке 19 38'45.99 "N 37 17'42.17E, хотя сейчас, похоже, затонул почти полностью.

НЛО в Австралии

Уфологи уверенны в том, что это НЛО, которое зависло над землей Фото: Google Earth

В Австралии, в точке с координатами 30°30'38.44 "S 115°22'56.03 "E, посреди поля появился странный треугольник, усеянный яркими огнями. Когда его впервые обнаружили в 2007 году, уфологи быстро назвали его "треугольным НЛО", зависшим над Землей.

Другие пользователи Google Earth заявили, что это может быть антенна, связанная с близлежащей ветряной электростанцией с дистанционным управлением. С тремя наборами проводов, образующих треугольник, и башней в центре, антенна, вероятно, принимала и передавала сигналы управления.

Мозамбик: нетронутый тропический лес на вершине горы

Нетронутый тропический лес на горе в Мозамбике Фото: Google Earth

Порой кажется, что люди исследовали каждый уголок Земли. Но в 2018 году исследователи отправились туда, где (почти) никто никогда не бывал, и все благодаря Google Earth.

Местом назначения стала гора Лико в Мозамбике, где исследовательская группа обнаружила высокогорный тропический лес, расположенный на отвесных склонах. Уэльский ученый по охране природы Джулиан Бейлисс впервые обнаружил это место с помощью Google Earth.

Для того чтобы посетить лес, пришлось преодолеть головокружительный подъем на 123 м по вертикальному гранитному склону. На вершине ученые обнаружили удивительную экосистему, населенную бабочками, пауками и мелкими млекопитающими. Несколько старых горшков ручной работы показали, что кто-то уже совершал этот подъем, возможно, 100 лет назад. Никто не знает наверняка, кто оставил эти горшки.

Загадочный остров

Остров выглядит как черная дыра в океане Фото: Google Earth

Остров Восток — небольшой необитаемый коралловый остров, расположенный в центральной части Тихого океана. Он выглядит на Google Earth как черное пятно, что породило целый ряд теорий заговора, в том числе о том, что это секретная военная база. На самом деле центр острова покрыт деревьями Pisonia grandis, укоренившимися в толще торфяной почвы. Эти деревья настолько густые и темные, что сверху листва придает острову вид странной черной дыры.

Принадлежащий Кирибати остров длиной около 1,3 километра был впервые обнаружен в 1820 году. Он состоит из кораллового песка и обломков, на нем нет ни лагуны, ни пресной воды. Нет никаких доказательств того, что остров когда-либо был заселен, хотя обнаруженные на нем крысы указывают на то, что его когда-то посещали древние полинезийцы.