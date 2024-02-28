Спастись от внезапного инсульта: что такое фибрилляция предсердий и как с ней бороться

Наше сердце является важным органом, постоянно работающим под большой нагрузкой. Но различные заболевания могут незаметно нарушить его работу и привести к фатальным последствиям.

Недавнее исследование, проведенное врачами из Ливерпульского университета и Медицинского колледжа Сеульского национального университета, подробно изучило фибрилляцию предсердий (ФП) — заболевание, которое нарушает ритм сердца, заставляя его биться не так, как обычно. Это довольно распространенная проблема от которой страдают миллионы людей, пишет ScienceDaily.

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Ученын изучили множество данных из Европы и других стран, сосредоточившись на том, что приводит к ФП. Они выяснили, что проблема заключается не только в том, что мы едим или как много двигаемся, но и в том, как мы себя чувствуем и какое место мы занимаем в обществе.

Доктор Эдуард Шанцила из Ливерпульского университета объяснил, что, хотя благодаря более эффективному лечению врачам удалось значительно снизить риск таких серьезных проблем, как инсульт, у людей с ФП, это заболевание сердца все равно значительно усложняет им жизнь. Оно может привести к новым инсультам, сердечной недостаточности и даже нарушить работу мозга. Целью ученых было получение более четкого представления о том, что подталкивает наш организм к развитию ФП, ее осложнениям и как избежать этих рисков.

Исследование выявило несколько ключевых факторов, связанных с риском развития ФП. Малоподвижный образ жизни повышает вероятность развития ФП, но занятия высокоинтенсивными интервальными тренировками могут значительно улучшить здоровье и качество жизни, если у вас есть это заболевание. Ожирение — еще один фактор риска, однако снижение веса может помочь уменьшить частоту рецидивов и симптомы нарушения сердечного ритма. Исследование также указывают на четкую связь между потреблением алкоголя и риском развития болезни, причем большее количество алкоголя ведет к равномерному повышению риска. Высокое давление и сахарный диабет значительно повышают вероятность возникновения ФП, однако стабилизация давления может снизить этот риск. Перенесенный инфаркт или хроническая обструктивное заболевание легких также повышают риск ее развития. Интересно, что, хотя у мужчин ФП встречается чаще, чем у женщин, долгосрочный риск развития болезни у представителей разных полов одинаков.

Доктор Шанцила и его команда настаивают на изменении подхода к лечению ФП. Они считают, что настало время сосредоточиться на индивидуальном подходе, учитывая всевозможные факторы здоровья и личности, а не зацикливаться на универсальных методах лечения. Это будет особенно актуальным для людей, имеющих множество проблем со здоровьем и принимающих большое количество лекарств.

Это исследование имеет большое значение для будущего медицины. Оно указывает на то, как сочетание образа жизни, физического здоровья и даже социальных факторов может привести к нарушениям и развитию различных заболеваний.

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Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.