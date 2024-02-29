Как люди потеряли свои хвосты 25 млн лет назад: ученые нашли ответ

Исследователи говорят, что внешний облик наших предков поменял всего лишь один фрагмент ДНК.

Предки людей потеряли свои хвосты около 25 млн лет назад, и только недавно ученые смогли выяснить, что стало причиной такой мутации, изменившей ход истории приматов, пишет Daily Mail.

Эксперты из Нью-Йоркского университета выяснили, что внешний облик наших предков поменял всего лишь один фрагмент ДНК. Речь идет о гене TBXT, который отвечает за длину хвоста у некоторых животных, когда же к нему присоединилась небольшая часть ДНК под названием AluY, тогда хвосты исчезли.

Несмотря на то, что ученые пока не знают, почему наши предки потеряли свои хвосты, но предполагают, что жизнь на земле видимо, сыграла решающую роль.

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"Проведенное нами исследование начинает объяснять, как эволюция удалила наши хвосты", — говорит автор исследования Бо Ся.

В целом, более 100 генов связывают с развитием хвостов у различных видов позвоночных. Авторы же исследования предполагают, что у предков людей потеря хвоста произошла по вине изменений в коде ДНК.

Фрагмент ДНК AluY также называют "прыгающими генами", так как они могут перемещаться и становиться частью человеческого кода неоднократно и абсолютно случайным образом.

В новом исследовании ученые идентифицировали два подобных прыгающих гена в TBXT у человекоподобных обезьян. Это привело исследователей к гипотезе о том, что AluY случайно вставил себя в код десятки миллионов лет назад.

Для того, чтобы проверить свои догадки, ученые ввели "прыгающие гены" 63 мышам и обнаружили, что хвосты их потомков были либо короче, либо отсутствовали полностью. Вставка AluY появлялась водном и том же месте в гене TBXT у людей и обезьян, что в результате, приводило к образованию двух форм РНК TBXT. Одна из этих форм видимо, способствовала потере хвоста.

"Наше открытие примечательно тем, что большинство участков человеческой ДНК несут копии повторяющихся, прыгающих генов без какого-либо эффекта, но эта конкретная вставка AluY проделала большую работу", — говорит профессор Джеф Буке из Нью-Йоркского университета.

Ученые говорят, что гориллы, шимпанзе и предки людей потеряли свои хвосты, когда отделились от обезьян Старого Света. После этого эволюционного раскола у группы обезьян, в которую входят современные люди, образовалось меньше хвостовых позвонков, что дало начало копчику.

Знаменитый натуралист Чарльз Дарвин обнаружил изменения в анатомии человека и наших предков в своей книге XIX века "Происхождение человека", но не мог быть уверен, что копчик — это древний хвост.

Напомним, жуткие монстры оказались нашими родственниками. Леденящие душу подводные обитатели, будто всплывшие из самых кошмарных глубин, напоминающие скорее странных инопланетян, оказались ближе человеку, чем мы когда либо могли бы подумать.