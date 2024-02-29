Отфильтровать океан: крупнейшая в мире установка будет удалять из воды по 10 тонн CO2 в сутки

Авторы проекта утверждают, что проект поможет океану улавливать больше парниковых газов из атмосферы.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе заключил соглашение с национальным водным агентством Сингапура для строительства крупнейшей в мире океанической установки, которая будет удалять углекислый газ из океана. Ожидается, что установка сможет удалять из океана 3650 метрических тонн парниковых газов в год, производя 105 метрических тонн углеродно-негативного водорода, пишет New Atlas.

Согласно данным, собранным Всемирным банком, средние глобальные выбросы углекислого газа (CO2) в 2020 году составили 4,3 метрических тонны на душу населения. Основываясь на таких данных, ученые из Калифорнийского университета решили сосредоточиться на улавливании атмосферного CO2 из океанов, чтобы сократить количество парникового газа, попадающего в атмосферу.

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Пилотные системы удаления CO2 из океана в Лос-Анджелесе и Сингапуре увенчались успехом. Поэтому компания Equatic теперь переходят к новому этапу проекта. Компания планирует построить полномасштабную установку стоимостью 20 млн долларов под названием Equatic-1. Проект будет осуществляться при поддержке официальных властей Сингапура, а также Калифорнийского университета.

"Масштабирование проекта по удалению углерода требует технологий, смелых и преданных своему делу партнеров", — заявил профессор Калифорнийского университета Гаурав Сант.

Установка Equatic использует электролиз, пропуская ток через морскую воду из соседних опреснительных установок. В процессе вода разбивается на составляющие: водород и кислород, при этом растворенный в воде СО2 превращается в твердый материал на основе кальция и магния. Такая очистка океана увеличивает его способность улавливать СО2 и других парниковых газов.

Компания планирует начать строительство океанической установки в течение следующих 18 месяцев.

Строительство Equatic-1 будет проходить в несколько этапов. С марта проект начнет удалять по одной метрической тонне CO2 в день до конца 2024 года. Далее в 2025 году будут установлены 9 дополнительных модулей, которые завершат второй этап строительства.

С 10 действующими модулями установка сможет удалять по 10 тонн CO2 в день из морской воды и атмосферы.

Отмечается, что идея была признана успешной после того, как пилотная установка в Сингапуре справилась с удалением 0,1 метрической тонны СО2 в день. Полномасштабная установка Equatic-1 сможет удалять в 100 раз больше. Также технология сможет производить примерно 300 кг углеродно-негативного водорода в день.

"Пилотная система, которая была протестирована в 2023 году, предоставила важные данные о производительности установки, подтверждающие ее эффективность, скорость производства водорода и потребности в энергии для этого процесса", — заявил соучредитель Equatic Данте Симонетти

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