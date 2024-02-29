Ведут себя как коты. Мужчины после женитьбы становятся толстыми и ленивыми

Новое исследование подтверждает то, о чем годами говорили женщины — мужчины после свадьбы действительно "отпускают себя".

Ежегодно ученые проводят десятки исследований, чтобы понять, как отношения влияют на мужчин и женщин. В новом исследовании исследователи пошли еще дальше и решили проверить то, что годами утверждали женщины: после свадьбы мужчины "отпускают себя", набирают вес и становятся ленивыми, пишет Daily Mail.

Команда из Китайской академии социальных наук пришла к выводу, что мужчины начинают набирать вес в течение пяти лет после того, как связывают себя узами брака. Ученые считают, это происходит из-за того, что они начинают потреблять больше калорий, но при этом уделяют меньше времени спорту.

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По словам соавтора исследования Нивеня Цюаня, они с коллегами обнаружили, что жениться "связана со значительным влиянием" на показатели ИМТ, а именно:

на 5,2% женатых мужчин имеют лишний вес;

уровень ожирения увеличивается на 2,5% после женитьбы.

В то же время исследователи не обнаружили никаких доказательств подобной тенденции среди женщин. Отметим, что исследование было проведено в Китае, однако авторы уверены, что данная проблема встречается не только здесь, а распространена по всему миру.

По словам Цюаня, этот феномен среди исследователей известен как "счастливый жир" и он был подтвержден рядом когортных исследований, проведенных в развитых западных странах. Увы, исследования показывают, что после вступления в брак мужчины, как правило, меньше уделяют внимания спорту и больше едят, что приводит к более высокому ИМТ.

По словам команды, с возрастом мужчины сталкиваются со значительным риском ожирения, а потому после вступления в брак важно, чтобы они держали себя в руках, придерживаясь здорового питания и регулярно занимаясь спортом.

Результаты свидетельствуют о том, что показатели ИМТ у мужчин продолжают расти в течение первых пяти лет после вступления в брак, после чего наступает период стабилизации. Ученые также считают, что органам защиты общественного здравоохранения стоит рассматривать брак в качестве "окна вмешательства" для удовлетворения потребностей людей в контроле веса. А потому следует прописать "планы управлением тела" после вступления в брак для обоих полов.

Любопытно, что предыдущие исследования уже показали, что среднестатистический человек после встречи со своим партнером в среднем набирает около 2 баллов в ИМТ.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, кто счастливее: женатые или одинокие люди.

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