Высший хищник, о котором никто не знал, годами скрывался в океане: ученые открыли новый вид (фото)

Исследователи отмечают, что обнаружить новый не микроскопический вид — большая удача и подсказка о том, что мы еще много не знаем о нашей планете.

Океан покрывает большую часть поверхности нашей планеты и все еще полон сюрпризов — ежегодно ученые обнаруживают новые виды, но, как правило, микроскопических размеров. На этот раз в водах Великобритании им повстречался высший хищник, ранее неизвестный науке, пишет BBC.

Неизвестное науке существо было поймано с исследовательского корабля у юго-западного побережья Англии. Счастливое открытие было сделано Россом Буллимором из Центра наук об окружающей среде, продовольствии и аквакультуре (CEFAS).

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Отметим, что у берегов Британии и Ирландии водится около 100 видов различных морских слизней, однако на этот раз ученым попалось нечто особенное. По словам Буллимора, это было похоже на то "как загорелась лампочка".

Новый открытый вид морских слизней был назван Pleurobranchaea Britannica. Представители этого вида принадлежат к группе, обитающих в более теплых водах, которая может мигрировать на север из-за изменения климата. Ученые опасаются, что из-за нагрева океана достигла такого уровня, что это влияет на морскую жизнь, заставляя обитателей океана мигрировать.

По словам соавтора исследования Питера Барри из CEFAS, обнаружить на планете новый вид, не являющийся микроскопическим, весьма любопытно. Это показывает, что мы еще многого не знаем о нашей планете.

Морские слизни представляют собой вид морских моллюсков без раковины, известный своим удивительным разнообразием. Представители этого вида достигают весьма миниатюрных размеров, всего около 5 сантиметров, но являются высшими хищниками, занимающими ключевое место в пищевой цепи.

Морские слизни известны своей красотой и разнообразием Фото: Getty Images

Исследователи отмечают, что морские слизни являются так называемыми индикаторами и способны помочь ученым понять состояние морских экосистем, их чувствительность к изменению климата и антропогенному давлению.

По словам Буллимора, новый вид морских слизней относится к группе Pleurobranchaea, которые обычно встречаются на севере Испании, Сенегале и по всему Средиземному морю. Любопытным кажется то, что ранее эти виды встречались в регионах с более теплыми водами — команда предполагает, что это указывает на то, что группа способна расширить свой ареал, чтобы спастись от нагрева океана и сделать окружающую среду более благоприятной.

Более ранние исследования уже показали, что температура океана достигла рекордного уровня, а потому ученые опасаются, что морская жизнь может пострадать из-за изменения климата. Исследователи теперь предупреждают, что из-за жары в океане могут пострадать рыбные запасы, а большинству видов придется мигрировать или адаптироваться к новым условиям.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что волны адской жары лишь усилятся: кто виноват.