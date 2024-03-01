Чудодейственность гиалуроновой кислоты преувеличена: что показало исследование

Ученые решили выяснить, насколько верны утверждения об эффективности данного компонента.

Гиалуроновую кислоту уже давно нарекли чудодейственным ингредиентом, который разглаживает морщины, повышает эластичность кожи и увлажняет ее. Но ученые говорят, что эффективность данного компонента может быть сильно переоценена, пишет DailyMail.

Ранее утверждалось, что ингредиент, который поглощает влагу, образовывая гель, может удерживать воды в 1 тыс. раз больше своего веса.

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Несмотря на то, что гиалуроновая кислота действительно улучшает гидратацию кожи, уменьшает морщины и увеличивает ее полноту, новые исследования говорят, что ингредиент удерживает намного меньше воды, чем считалось ранее.

Команда ученых из Калифорнийского университета провела серию тестов, чтобы проверить сделанные ранее утверждения.

Авторы исследования Скотт Борчерс и Майкл Мурринг измерили свойства связывания молекул гиалуроновой кислоты и воды в растворе 1 г кислоты на 1000 г воды.

"Не было никаких экспериментальных доказательств, что гиалуроновая кислота способна связывать воду на заявленном уровне в 1 тыс. раз. Такое заблуждение можно встретить в старой литературе, где неправильно понималось значение связывания в сравнении с другими физическими свойствами, такими как гидродинамика", — говорят ученые.

По словам Оливера Джонса из Университета RMIT в Мельбурне, большинство химиков вероятно, подозревали, что такие утверждения преувеличены, но широкие массы мало информированы по этому поводу. Фактически, предыдущие исследования утверждали, что гиалуроновая кислота может удерживать количество воды, превышающее ее собственный вес в 20 или 30 раз.

Исследователи отмечают, что гиалуроновая кислота естественным образом вырабатывается в нашем организме. Она помогает удерживать влагу в коже и глазах, а также смазывает наши суставы.

Также гиалуроновая кислота играет ключевую роль в заживлении ран, контролируя воспаление и направляет приток крови к поврежденным тканям. Уровень гиалуроновой кислоты снижается с возрастом, и это может способствовать появлению морщин и таких заболеваний, как остеоартрит.

Напомним, ученые обнаружили нечто, что заставляет нас стареть вдвое быстрее безработицы. Новое исследование предполагает, что наш биологический возраст зависит не только от здорового образа жизни и местности, в которой мы живем.