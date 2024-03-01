Астрономы обнаружили самую тяжелую пару черных дыр в известной Вселенной: масса впечатляет

Ученые смогли измерить массу двух сверхмассивных черных дыр, расположенных рядом, и оказалось, что они самые тяжелые среди всех известных.

Авторы исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, использовали данные обсерватории Джемини север, чтобы получить значение общей массы пары сверхмассивных черных дыр. Это самая тяжелая пара из всех когда-либо обнаруженных. Также ученые предложили объяснение, почему еще никогда не наблюдалось слияние подобных объектов, хотя считается, что они происходят, пишет Phys.

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Почти в каждой галактике в центре находится сверхмассивная черная дыра. Когда происходит слияние галактик, то две черные дыры могут образовать пару. Считается, что сверхмассивные черные дыры в итоге должны слиться в один объект, но этого никогда не видели и ученые продолжают спорить, возможно ли это вообще.

Авторы нового исследования провели тщательное изучение пары сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре эллиптической галактики B2 0402+379. Пока что это единственная пара подобных черных дыры, в которой удалось увидеть каждый объект по отдельности. Также известно, что черные дыры разделяет наименьшее измеренное расстояние между такими объектами – 24 световых года. Такое расстояние предполагает, что черные дыры должны объединится, но они вращаются вокруг друг друга уже 3 млрд лет, а значит что-то мешает их слиянию.

Чтобы разобраться с этим вопросом ученые измерили скорость движения звезд в окрестностях черных дыр. А это позволило определить общую массу пары черных дыр. Оказалось, что это самая тяжелая пара сверхмассивных черных дыр в известной Вселенной, ведь ее масса в 28 млрд раз больше массы Солнца. Авторы исследования предполагают, что именно такая огромная масса сыграла ключевую роль в том, что слияние черных дыр не произошло за миллиарды лет.

Оказалось, что это самая тяжелая пара сверхмассивных черных дыр в известной Вселенной, ведь ее масса в 28 млрд раз больше массы Солнца Фото: NOIRLab

Ученые считают, что галактика B2 0402+379 образовалась в результате слияние не двух, а большего количества галактик. А две сверхмассивное черные дыры возникли в результате объединения нескольких меньших черных дыр из нескольких галактик.

Хотя впервые слияние черных дыр звездной массы астрономы увидели только в 2015 году, увидеть слияние сверхмассивных черных дыр пока не удалось. Дело в том, что после объединения галактик черные дыры не сталкиваются, а медленно приближаются друг к другу в течение сотен миллионов лет.

Почему же не произошло слияние черных дыр в галактике B2 0402+379? Авторы исследования предполагают, что для того, чтобы эти объекты сблизились на достаточное для полного слияния расстояние необходимо наличие огромного количества звезд, которые бы замедляли орбитальное движение черных дыр. Но наблюдения показывают, что активность этих черных дыр очистила их окрестности от звезд. Проще говоря, черные дыры поглотили огромное количество материи. Поэтому слияния не произошло.

Если в будущем случится это событие, то астрономы считают, что возникшие в результате гравитационные волны будут в 100 млн раз мощнее, чем возникающие при слиянии черных дыр звездной массы. Для того, чтобы произошло слияние самой тяжелой пары черных дыр во Вселенной нужно, чтобы их родна галактика поглотила другую галактику. Но такое поглощение очень маловероятно, говорят ученые.

Поэтому вопрос о том, будет ли образована громадная черная дыра или нет, остается открытым. Возможно, этого никогда не произойдет.

Как уже писал Фокус, найдена "красная" черная дыра, которая не подходит ни своей галактике, ни возрасту Вселенной. Астрономы обнаружили космического монстра с помощью телескопа Уэбб.