Проникают из кишечника и слепят нас: ученые выяснили, что за потерей зрения стоят бактерии

Неожиданное открытие ученых показало, что при повреждении барьера сетчатки, в наши глаза открывается проход для жителей нашего кишечника, которые тут же начинают делать в своем новом доме все, чтобы мы потеряли зрение.

Группа исследователей из Китая и Великобритании сделала важное открытие, которое может изменить понимание и лечение некоторых глазных заболеваний. Они обнаружили, что у мышей с мутацией определенного гена, известного как Crumbs homolog 1 (CRB1), бактерии из кишечника попадают в поврежденные участки глаза. Эта мутация — известный виновник некоторых наследственных заболеваний глаз, которые могут привести к значительной потере зрения или даже слепоте, пишет ScienceAlert.

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Мутация CRB1 влияет на сетчатку — важнейшую часть глаза, отвечающую за преобразование света в изображение, которое мы видим. В норме наша сетчатка имеет тонкую структуру, которая позволяет ей эффективно улавливать свет, но у мышей с мутацией данного гена эта структура развивается неправильно. Это навело исследователей на мысль о том, не способствует ли повреждению присутствие неких бактерий в глазу. В ходе исследования, они обнаружили, что белок, вырабатываемый геном CRB1, который помогает поддерживать защитные барьеры как в кишечнике, так и в глазу, при мутации гена не вырабатывается должным образом. Этот дефект действительно позволяет бактериям выходить из кишечника, путешествовать по кровотоку и попадать в глаз, что может привести к потере зрения.

Наличие бактерий, а не только проблема нарушения барьера, является ключевым фактором в процессе ухудшения зрения Фото: Freepik

В ходе экспериментов лечение мышей антибиотиками уменьшило повреждение сетчатки и предотвратило некоторую долю потери зрения, что позволило ученым предположить, что управление бактериями может стать новым способом лечения подобных заболеваний. Когда исследователи исправили мутацию CRB1 в кишечнике, это не устранило проблему нарушенного барьера, но данная манипуляция привела к уменьшению повреждения сетчатки. Это указывает на то, что наличие бактерий, а не только проблема нарушения барьера, является ключевым фактором в процессе развития этих заболеваний.

Данное исследование открывает науке новый путь к пониманию и потенциальному лечению глазных заболеваний, связанных с мутацией CRB1. Выявив незаметный путь бактерий из кишечника в глаз, ученые смогли предположить, что лечение, направленное на эти бактерии, может даже помочь предотвратить слепоту в некоторых случаях. Несмотря на то, что их исследование находится на ранней стадии и в основном проводится на мышах, его результаты многообещающие для миллионов людей, страдающих от потери зрения. Оно не только проливает свет на новую связь между кишечником и здоровьем глаз, но и предполагает, что изучение роли кишечных бактерий может привести к инновационным методам лечения сразу целого ряда заболеваний в будущем.

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