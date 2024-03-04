Работает на износ: пока мы отдыхаем, в нашем мозге происходят необычные изменения

Ученые рассказали о том, существует ли такое понятие, как отдых, для нашего мозга и описали, что с ним происходит в моменты, когда нам кажется, что наш разум полностью разгружен.

Когда мы расслабляемся на диване, не делая абсолютно ничего, нам может показаться, что мозг тоже отдыхает вместе с нами. Но на самом деле это далеко от правды: даже в эти спокойные моменты в нем кипит небывалая активности. Это связано с так называемой сетью стандартного режима. Так, пока мы отключаемся, целая команда участков мозга активизируется и взаимодействует друг с другом, пишет Wired.

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Когда-то давно неврологи заметили нечто странное, изучая снимки мозга людей, которых попросили… ничего не делать. В то время как некоторые области их мозга затихали, как и положено, другие внезапно образом активизировались. Эти области, первоначально названные "негативными к задачам", оказались куда более активными, когда люди просто позволяли своим мыслям блуждать в голове. Маркус Райхл и его команда дали название этому явлению, назвав его сетью стандартного режима работы мозга в сопутствующем исследовании. И оказывается, эта сеть существует у нас не только для того, чтобы мечтать: она участвует в запоминании прошлых событий, размышлении о будущем, понимании других людей и даже формировании наших ощущений.

Ученые говорят, что сеть стандартного режима — это лишь одна часть сложной системы работы мозга в такие моменты. Она взаимодействует с другими сетями, например с сетью внимания, которая помогает нам понять, что важно для нас в каждый конкретный момент времени. Это взаимодействие между сетями может объяснить, почему наш разум может так быстро переключаться с блуждающих мыслей на сосредоточение на поставленной задаче. Исследователи, включая Люсину Уддин, стараются понять это явление как можно лучше, изучая, как эти сети работают вместе и меняются с течением времени.

Но самое важное заключается в том, что сеть стандартного режима может дать ключ к пониманию возникновения проблем психического здоровья. Согласно теории ученых, когда эта сеть и ее взаимодействие с другими участками нарушаются, это может вызвать такие состояния, как депрессия, тревожность и прочие проблемы с психикой. Существование данной сети показывает нам, что наш мозг невероятно активен, слажен и вместе с тем — запутан, даже в моменты отдыха. Это напоминание о том, что под его поверхностью существует целый внутренний мир, который формирует нашу сущность, мышление и отношение к окружающему миру, а также может стать подсказкой для излечения множества серьезных заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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