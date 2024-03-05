Ближе всего к звездам и дальше всего от сердца Земли: где на планете находится эта точка

Исследователи рассказали о том, где находится самая дальняя от центра Земли точка, оказавшись на которой, вы будете ближе всего к звездам.

Возраст нашей планеты насчитывает невероятные 4,5 миллиарда лет. За это время она пережила множество моментов и не единожды меняла свой внешний вид. Однако за все время, что человечество провело на Земле нам, увы, удалось открыть не все ее секреты, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, вопрос о том, где находится самая высокая точка на Земле до сих пор остается спорным. Общедоступным претендентом на звание лидера считается гора Эверест, чья высота составляет 8 849 метров, что делает ее самой высокой над уровнем моря. Второе место с небольшим отрывом занимает К2 с высотой 8 611 метров.

Однако все не так просто, если измерить расстояние от основания до вершины. В таком случае Мауна-Кеа на Гавайях является самой высокой на Земле: ее высота превышает 10 210 метров, при это она выглядывает над уровнем моря всего на 4 205 метров.

Основываясь на этих данных ученые рассчитали, какая точка на Земле является самой дальней по отношению от самого сердца нашей планеты. Теперь нам известно это удивительное место: чтобы оказаться как можно дальше от центра Земли, необходимо взобраться на гору Чимборасо в Эквадоре, которая является 37-й по высоте горой в Андах.

Как это возможно? Дело в том, что когда наша планета вращается, центробежная сила заставляет ее "выпячиваться" в центре примерно на 43 километра. Благодаря этому любопытному преимуществу вершина горы Чимборасо в Эквадоре фактически является самой дальней точкой от центра Земли и самой ближней точкой к звездам. Для сравнения, Чимборасо находится на более чем на 2 072 метра дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

Ранее Фокус писал о том, что названа самая высокая гора в мире, и это вовсе не Эверест.