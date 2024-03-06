Ученые обследовали немца, получившего 217 прививок от коронавируса: что они выяснили

Мужчина из Германии утверждает, что сделал все прививки осознанно, руководствуясь "личными причинами".

В Германии мужчина получил 217 прививок от Covid-19, при этом у него не наблюдались никаких побочных эффектов, а также никаких признаков заражения вирусом, пишет The Guardian.

62-летний житель Магдебурга (Германия) заявил, что у него было большое количество вакцин по "личным причинам". Исследователи из Университета Эрланген-Нюрнберг узнали о "рекордсмене" из репортажа в газете, после чего связались с ним и предложили проверить реакцию его организма на многочисленные прививки.

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"Мы связались с ним и предложили пройти различные тесты в Эрлангене. Мужчина был заинтересован в обследовании", — говорит доктор Килиан Шобер.

Исследовательская группа заявила, что получила официальное подтверждение 134 прививок, включая восемь различных вакцин. Они изучили предыдущие анализы крови, которые сдавал мужчина, а также исследовали образцы крови, когда он получал дальнейшие вакцины.

"Тот факт, что, несмотря на экстраординарную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, указывает на то, что препараты имеют хорошую степень переносимости", — сказал Шобер.

Исследователи обнаружили, что его иммунная система была полностью функциональной.

По данным команды, определенные иммунные клетки и антитела против вируса, вызывающего Covid-19 (Sars-CoV-2), присутствовали в значительно более высоких уровнях по сравнению с людьми, получившими всего три вакцины.

"В целом мы не обнаружили никаких признаков ослабления иммунного ответа, скорее наоборот", — сказала одна из ведущих авторов исследования Катарина Кохер.

Напомним, обнаружено новое свойство вакцины БЦЖ. Недавнее исследование ученых обнаружило намеки на то, что распространенная, дешевая и эффективная вакцина от туберкулеза может бороться с тяжелой и неизлечимой болезнью мозга.