Тысячи лет назад что-то изменило атмосферу Земли: ученые наконец поняли, что это было

Новое исследование полагает, что в масштабном изменении земной атмосферы виноваты эпидемии многовековой давности.

Странная связь между прошлым уровнем содержания углекислого газа в атмосфере Земли и многовековыми глобальными пандемиями была обнаружена учеными в антарктических льдах. Исследователи считают, что полученные ими результаты являются еще одним доказательством того, насколько легко люди и их отсутствие могут влиять на формирование Земли, пишет Science Alert.

В своей работе ученые использовали пузырьки воздуха, заключенные в древний лед — эти крошечные пузырьки, по сути, представляют собой крошечные "капсулы времени", удерживающие миниатюрные образцы газов из атмосферы тысячи или даже миллионы лет назад.

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По словам команды из Британской антарктической службы, лучшие записи за последние 2000 лет были получены учеными из двух ледяных кернов: Купол Лоу (Law Dome), антарктический ледяной "холм" и Западно-Антарктический ледниковый щит (WAIS). Любопытно, что именно эти образцы повлияли на моделирование климата и углеродных циклов в нашу эпоху.

На заре нашей эры, около 2000 лет назад, возникли империи, извергся Везувий, а люди продолжали воевать по всей Европе. В результате предшествующие и последующие столетия такие болезни, как чума и сифилис, снова и снова истребляли людей.

В ходе исследования ученые изучили образцы кернов и обнаружили, что они прекрасно дополняют друг друга, хотя между ними были и некоторые несоответствия в измерениях атмосферного углекислого газа. Например, ядро Купола Лоу показало резкое снижение уровня углекислого газа за 90-летний период — минимум был достигнут в 1610 году нашей эры.

Ученые обнаружили, что этот период аналогичен первому контакту Старого и Нового Света, когда десятки коренных жителей умерли от болезней, завезенных Христофором Колумбов в Америку. В то же время европейцев постигла та же участь, но уже по возвращении Колумба из плавания.

Исследователи полагают, что эти пандемии стали причиной сокращения численности населения, причем она упала настолько, что общины, вероятно, были вынуждены покинуть ранее населенные районы. В результате растительность начала вновь господствовать на покинутых территориях. Этот "период восстановления" лесных массивов привел к тому, что огромное количество CO2 было поглощено из атмосферы — отсюда и измеримое падение ледяного керна Купола Лоу.

В то же время ядро WAIS Divide не демонстрирует столь резкого падения, ученые скорее наблюдали постепенное снижение уровня углекислого газа, которое продолжалось вплоть до 17 века. Чтобы понять эти несоответствия палеоклиматолог Эми Кинг с коллегами измерили уровни CO2 в отдельном ледяном керне — Skytrain Ice Rise, он был пробурен в 2018-2019 годах с края Западно-Антарктического ледникового щита.

Команда проанализировала участки ледяного ядра, датированные периодом с 1454 по 1688 годы. Результаты анализа показали, что уровень углекислого газа действительно снизился в этот период. Ученые считают, что это падение связано с изменением численности населения и растительности. Однако команда также заметила, что снижение CO2 было более постепенным, чем предполагает керн Купола Лоу.

Кинг отмечает, что в период с 1516 по 1670 годы каждое десятилетие уровень приблизительно 2,6 гигатонн углекислого газа поглощалось из атмосферы. Далее ученые смоделировали потоки углерода в атмосфере, используя данные из каждого ледяного керна и возможные изменения в наземной растительности.

Ученые пришли к выводу к выводу, что быстрое снижение содержания CO2 в 1610 году нашей эры, наблюдаемое в ледяном керне Купола Лоу, "невероятно велико" и "несовместимо даже с самыми экстремальными сценариями изменения землепользования". Команда полагает, что в этот период могло произойти какое-то пока неизвестное науке событие обратной связи, которое способно объяснить минимум углекислого газа в атмосфере Земли.

Ранее Фокус писал о том, что каждое изменение климата навлекало на Землю "чуму", и это произойдет вновь.