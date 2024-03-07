Ковчег Завета, золото ацтеков и сокровища медного свитка: самые известные утерянные реликвии

В мировой истории загадочным образом исчезали крупнейшие бриллианты, драгоценности королей и другие уникальные артефакты.

Огромное количество бесценных сокровищ исчезало на протяжении веков. Такие артефакты часто пропадали в результате громких краж или при загадочных обстоятельствах в ходе войн или катастроф. В такие моменты сокровища остаются без защиты и артефакты становятся военными трофеями.

Иногда сокровища удается найти, но многие из них до сих пор не обнаружены. Вот некоторые потерянные сокровища, которые так и не были найдены. Часть из этих артефактов, скорее всего, уже уничтожена, но некоторые, возможно, все еще существуют и когда-нибудь вновь предстанут перед людским взором.

Украденные сокровища ацтеков

Большая часть ацтекского золота до сих пор остается не найденной Фото: Live Science

Империя ацтеков в Мексике в начале XVI века процветала, но ее правитель Монтесума пал после прибытия в 1519 году Эрнана Кортеса и его соратников – испанских конкистадоров. Они сделали Монтесуму своим марионеточным правителем, в 1520 году он умер при невыясненных обстоятельствах. Столкнувшись с угрозой восстания, Кортес и его войска попытались ускользнуть из столицы ацтеков Теночтитлана под покровом ночи 30 июня 1520 года с огромным грузом ацтекского золота. Но один из кораблей затонул в канале, ведущем в озеро Тескоко — погибло множество испанцев и была потеряна часть золота.

Та ночь стала известна испанцам как La Noche Triste, или "Ночь печали". Испанцы вернулись через несколько месяцев, чтобы вернуть потерянное золото, но им удалось поднять лишь его часть. Еще одна порция золота ацтеков была найдена недавно, когда один строитель раскопал многовековой золотой слиток в Мехико. Город стоит на месте бывшей столицы ацтеков и окружавших ее рек.

Большая же часть ацтекского золота до сих пор остается не найденной.

Саркофаг Менкаура

Богато украшенный саркофаг, найденный в пирамиде Менкаура Фото: ilbusca

Пирамида египетского фараона Менкаура — самая маленькая из трех пирамид, построенных в Гизе около 4 500 лет назад. В 1830-х годах английский военный офицер Говард Вайз исследовал пирамиды Гизы, временами используя разрушительные методы с использованием взрывчатки, чтобы проложить себе путь через сооружения.

Вайз сделал в Гизе ряд открытий, в том числе обнаружил богато украшенный саркофаг в пирамиде фараона Менкаура. В 1838 году Вайз попытался переправить саркофаг в Англию на борту торгового судна "Беатрис", но корабль затонул во время путешествия и унес богато украшенный саркофаг на дно. Если "Беатрис" когда-нибудь найдут, возможно, удастся поднять и древний саркофаг.

Ковчег Завета

Местонахождение Ковчега Завета является предметом спекуляций Фото: Universal History Archive

Согласно свящнным еврейским текстам, Ковчег Завета представлял собой сундук, в котором хранились скрижали с выгравированными на них десятью заповедями. Сундук хранился в Иерусалимском храме, который, по преданию, был построен израильским царем Соломоном.

Этот храм, который иногда называют Первым храмом, был самым священным местом для еврейского народа — но он был разрушен в 587 году до н. э., когда армия, пришедшая из Вавилона под предводительством царя Навуходоносора II, завоевала Иерусалим и разграбила город. Неизвестно, что случилось с Ковчегом Завета, его местонахождение давно является источником спекуляций.

Меч Хондзе Масамунэ

Мастер мечей Горо Нюдо Масамунэ Фото: The Picture Art Collection

Хондзе Масамунэ – меч, предположительно созданный Горо Нюдо Масамунэ, который жил с 1264 по 1343 год и считается величайшим мастером мечей в истории Японии.

Меч назван в честь одного из его владельцев, Хондзе Сигэнага, который получил его в качестве приза после одного из сражений в XVI веке. Позже меч перешел во владение Токугавы Иэясу, который стал первым сегуном Японии после победы в ряде войн в XVI веке.

Меч передавался из поколения в поколение вплоть до окончания Второй мировой войны, когда во время американской оккупации Японии он был передан американским властям, опасавшимся, что этот меч и другие подобные ему могут быть использованы против американцев.

Именно с того момента легендарный меч больше не видели. Возможно, американские солдаты уничтожили меч вместе с другим захваченным японским оружием. Однако не исключено, что легендарный самурайский меч могли доставить в Америку.

Драгоценности короны Ирландии

Звезда ордена Святого Патрика Фото: History and Art Collection

Украденные в 1907 году из Дублинского замка, драгоценности короны Ирландии "не были связаны с какой-либо коронационной церемонией и не включали в себя корону. Скорее, они состояли из драгоценной звезды ордена Святого Патрика, бриллиантовой броши и пяти золотых подвесок этого ордена – все это собственность короны", — пишет Томас О'Риордан, историк и руководитель проекта в Университетском колледже Корка.

"Орден Святого Патрика был учрежден в 1783 году для награждения лиц, занимающих высокие посты в Ирландии, и ирландских пэров, от поддержки которых зависело тогдашнее правительство", — пишет О'Риордан.

В 1783 году, когда были созданы эти драгоценности короны, Ирландию контролировала Великобритания. Украшения были изготовлены из 394 камней, взятых из драгоценностей королевы Шарлотты, и значка ордена Бани. Королева Шарлотта была женой короля Георга III. По словам О'Риордана, вместе с драгоценностями также хранились рупии императора Великих Моголов и, возможно, драгоценные камни, переданные турецким султаном.

Драгоценности хранились в библиотеке, и в том, что ограбление стало возможным, обвиняют слабую охрану. Кто украл драгоценности ирландских королей и что с ними случилось, остается загадкой. В ограблении подозревали самых разных людей, в том числе Фрэнсиса Шеклтона, брата знаменитого исследователя Эрнеста Шеклтона, хотя ничего так и не было доказано.

Сокровища мертвого епископа

Что стало с пиратами и украденными сокровищами, неизвестно Фото: Myriam Thyes/Wikipedia under CC BY-SA 3.0

В 1357 году корабль под названием "Сан-Висенте" отправился из Лиссабона (Португалия) в Авиньон (Франция) с сокровищами, приобретенными Тибо де Кастильоном, епископом Лиссабона, который недавно умер. На борту были золото, серебро, кольца, гобелены, драгоценности, изящные тарелки и даже переносные алтари. Во время плавания вблизи города Картахена на территории современной Испании на "Сан-Висенте" напали два хорошо вооруженных пиратских судна, команда которых захватила сокровища.

Один из пиратских кораблей, которым командовал некто Антонио Ботафок, был захвачен после того, как сел на мель. Однако другой пиратский корабль, которым командовал Мартин Янес, похоже, сумел скрыться. Что стало с Янесом, его пиратской командой и украденными сокровищами, неизвестно.

Флорентийский бриллиант

Желтый флорентийский бриллиант Фото: Universal History Archive

Желтый флорентийский бриллиант весом 137 каратов, вероятно, был привезен из Индии и попал в Европу в конце XV века. По одной из версий, Карл Смелый, который был герцогом Бургундии в 1467-1477 годах, огранил его из более крупного алмаза и был настолько очарован флорентийским бриллиантом, что даже брал его с собой в бой и якобы был убит с этим камнем на груди.

После Первой мировой войны последний император Австро-Венгрии Карл I, прихватив флорентийский бриллиант, бежал в Швейцарию, где положил его в банковское хранилище и доверил австрийскому юристу по имени Бруно Штайнер, который должен был помочь свергнутой королевской семье продать камень и другие королевские драгоценности, пишет историк Гордон Брук-Шепард. Неясно, что произошло дальше.

В новостях, опубликованных в 1924 году, говорилось, что Штайнер был арестован, обвинен в мошенничестве и оправдан. Возможно, флорентийский бриллиант был подвергнут повторной огранке и теперь представляет собой серию более мелких бриллиантов.

Сокровища медного свитка

В медном свитке Мертвого моря говорится о несметных сокровищах Фото: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) CC BY-SA 4.0

Возможно, самый необычный свиток Мертвого моря, обнаруженный в Кумранских пещерах на западном берегу реки Иордан, представляет собой текст, выгравированный на листе меди, в котором говорится о местонахождении огромного количества спрятанных сокровищ.

Этот медный свиток, как его называют, находится в музее в Иордании. Вопрос о том, описывал ли древний автор свитка реальные или легендарные сокровища, вызывает споры среди ученых. Во время написания свитка, около 70 года н. э., римская армия разгромила еврейские отряды, восставшие против римского правления. В итоге римская армия взяла Иерусалим и разрушила Второй храм.

Некоторые ученые предполагают, что сокровища, о которых говорится в Медном свитке, это настоящий клад, который был спрятан до того, как римская армия разрушила храм. Другие ученые утверждают, что объем сокровищ, о которых говорится в Медном свитке, настолько велик, что скорее напоминает легенду.

Золото нацистов

Спрятанное золото нацистов до сих пор не найдено

Согласно легенде, в конце Второй мировой войны нацистские войска под командованием офицера СС Эрнста Кальтенбруннера выгрузили огромное количество золота в австрийское озеро Топлиц, чтобы оно не досталось наступающим союзным войскам. С тех пор у озера прошло множество поисковых экспедиций, но до сих пор золото так и не было найдено.

Возможно, эта история — всего лишь легенда, и на самом деле никакого золота в озере не было. Но некоторые исследователи отмечают, что в Топлице плохая видимость и огромное количество бревен и мусора, что делает попытки найти золото сложными и опасными. Некоторые дайверы погибли, пытаясь найти золото в водах озера.

Шкатулка польской принцессы

Шкатулка принадлежала принцессе Изабелле Чарторыйской Фото: Department of National Heritage/Wikipeida

В 1800 году польская принцесса Изабелла Чарторыйская создала так называемую королевскую шкатулку, которая представляла собой коллекцию артефактов из королевских семей, правивших страной до 1795 года — когда произошел Третий раздел Польши.

Среди артефактов, включенных в королевскую шкатулку, были драгоценности, которые носили короли Польши, произведения искусства и другие памятные вещи.

Через полтора столетия королевский ларец стал добычей захватчиков — его вывезла нацистская Германия после вторжения в Польшу в сентябре 1939 года. Содержимое ларца теперь утрачено.