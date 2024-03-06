В Англии ученые обнаружили самый старый лес на Земле: ему 390 млн лет (фото)

Возможно, это не самый высокий лес, но он определенно самый древний на нашей планете.

Еще недавно считалось, что самым старым ископаемым лесом на Земле являются окаменелости лесного массива в штате Нью-Йорк, США, которому 386 млн лет. Но новое исследование, опубликованное в издании Journal of the Geological Society, показывает, что самый старый лес на нашей планете находится на юго-западе Англии. Ученые обнаружили группу окаменелых деревьев, возраст которых оценивается в 390 млн лет, пишет IFLScience.

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Самый древний известный лес на Земле существовал в Девонский период (419 – 358 млн лет назад), когда Великобритания была частью древнего материка Лаврентия и на этой территории был теплый, сухой климат. Раньше считалось, на месте обнаружения самого древнего леса существовали только редкие окаменелости растений, но новое исследования показало, что это настоящий лесной массив, останки которого отпечатались в камне.

Ученые обнаружили группу окаменелых деревьев, возраст которых оценивается в 390 млн лет Фото: Live Science

По словам ученых, данный лес состоял из похожих на пальмы деревьев, которые известны как кладоксиловидные растения. Этот вымерший вид растений тесно связан с папоротниками. По слова авторов исследования, данные деревья похожи на пальмы, но не имеют к ним никакого отношения. У деревьев был длинный стебель и нечто похожее на пальмовые листья, хотя на самом деле это были не листья, а множество веточек. Кладоксиловидные деревья имели высоту от 2 до 4 метров, а это значит, что это были не самые высокие растения.

Самый древний известный лес на Земле существовал в Девонский период (419 – 358 млн лет назад), когда Великобритания была частью древнего материка Лаврентия Фото: Live Science

Хотя более древние окаменелости отдельно растущих растений были обнаружены ранее на нашей планете, новое открытие является примером настоящего самого древнего леса на Земле, где деревья росли близко друг к другу.

Кроме окаменелостей кладоксиловидных растений, ученые обнаружили также останки и другой флоры из Девонского периода, а также окаменелые останки некоторых древних животных, которыми являются маленькие членистоногие.

По словам ученых, данный лес состоял из похожих на пальмы деревьев, которые известны как кладоксиловидные растения Фото: IFLS

По словам ученых, отложения, в которых были обнаружены древние растения, могут пролить свет на влияние самых ранних лесов на нашу планету. Предполагается, что кладоксиловидные деревья выступали в качестве биогеоморфных агентов, которые создавали большие леса и формировали лесную подстилку, что влияло на местные формы рельефа и скопления отложений.

Хотя более древние окаменелости отдельно растущих растений были обнаружены ранее на нашей планете, новое открытие является примером настоящего самого древнего леса на Земле, где деревья росли близко друг к другу Фото: IFLS

Ученые предполагают, что примерно 390 млн лет назад начались вызванные деревьями изменения в окружающей среде на суше, которые навсегда изменили не морские ландшафты и биосферу Земли. Другими словами, леса на нашей планете действительно начали расти и заполнять сушу.

Как уже писал Фокус, в прошлом году на острове Лесбос ученые обнаружили окаменелые деревья разных размеров. Ученые идентифицировали 500 образцов различных видов.

Также Фокус писал о том, что тысячи лет назад что-то изменило атмосферу Земли и ученые наконец поняли, что это было. Новое исследование предполагает, что в масштабном изменении атмосферы виновны эпидемии.