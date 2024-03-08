На Земле в течение 2 млн лет шел дождь: он изменил планету до неузнаваемости

Исследователи говорят, что этот период невероятной влажности кардинальным образом изменил внешний вид планеты.

Археологи еще в 1970-х и 80-х годах обнаружили необычные слои отложений в древних горных породах, которые сформировались примерно 232 млн лет назад, пишет IFlScience.

Одна группа ученых в Восточных Альпах исследовала слой кремнеземных отложений в карбонате. В это же время в Великобритании геолог Аластер Раффелл занимался исследованием породы, которая была обнаружена внутри красного камня. Эти два открытия, а затем и многие другие указывали на то, что около 232 млн лет назад на Земле наступил засушливые период, который сопровождался постоянным дождем.

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Ученые выяснили, что в самом начал эпохи динозавров, когда их численность и разнообразие резко выросли, был необычайно влажные период, который продолжался 1-2 млн лет. Именно этот период мог послужить "спусковым механизмом", позволившим динозаврам и другой фауне доминировать на суше.

Карнийское плювиальное событие или карнийский плювиальный эпизод произошел из-за значительного увеличения влажности на планете. Видимо, количество осадков увеличилось в результате извержения вулкана в вулканическом массиве Врангеля, протянувшегося от южно-центральной Аляски и вдоль побережья Британской Колумбии.

"Произошедшее извержение выбросило невероятное количество парниковых газов, таких как углекислый газ, после чего начались всплески потепления по всей планете", — говорит участник исследования Якопо Даль Корсо.

В то время суперконтинент Пангея уже была подвержена муссонам. По мере того, как нагревались моря, над ними скапливалось все больше влаги, что привело к усилению муссонов и обильным дождям на суше.

Слишком влажный период не способствует развитию жизни. Дело в том, что извержения вулканов порождают кислотные дожди и парниковые газы, которые приводят к вымираниям из-за шокового потепления, уничтожения растительности и плодородных почв, а также закисления океана.

Поэтому в результате этого события были уничтожены многие виды. Но когда все закончилось, появились явные победители.

"После массового вымирания растений и ключевых травоядных животных на суше динозавры, кажется, смогли быстро восстановиться, расширить свое разнообразие и распространиться из Южной Америки на все континенты", — говорят ученые.

"Возможно, это было одно из самых важных и быстрых в истории событие, породившее не только эпоху динозавров, но и остальные ключевые виды, которые формируют современную наземную фауну", — подытожили авторы исследования.

Напомним, динозавры жили быстро и часто умирали молодыми. В новом исследовании ученые рассказали о продолжительности самых крупных животных, когда-либо живших на нашей планете.