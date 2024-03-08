Вечерняя школа для шмелей: насекомые демонстрируют такие же навыки, что и люди (видео)

Новое исследование показывает, что шмели демонстрируют любопытное поведение, которое ранее считалось уникальным для людей.

Ранее ученые полагали, что совокупное приобретение знаний через культуру присуще лишь людям, однако новые исследования показывают, что эта черта может распространяться и на беспозвоночных. Ученые наблюдали за стаей шмелей, которые отправились на поиски, чтобы получить награду в коробке-головоломке — результаты показывают, что они тоже способны обучать друг друга, пишет IFLScience.

Такое поведением стало демонстрацией беспрецедентной степени социального обучения среди нечеловеческих видов. Ученые специально выбрали для эксперимента сложную задачу, которую шмель бы ни за что не смог выполнить в одиночку. Простыми словами, изначально ученые научили шмеля, что необходимо делать, чтобы получить награду, а затем он передал эти знания сородичам.

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В ходе эксперимента шмель научился отодвигать язычок в сторону, чтобы использовать второй язычок и получить кусочек желанной сахарозы. Это может звучать просто ля человека, однако для шмеля эта задача чрезвычайно сложна.

Результаты показали, что необученные шмели не смогли решить эту головоломку, однако обученные справились с ней через два дня. После этого 15 шмелей, которых обучили ученые, объединили в пары с пчелами-наблюдателями, которые не прошли никакой подготовки и ранее не летали вокруг коробки с головоломкой.

Далее ученые наблюдали, как 5 наблюдателей со временем смогли самостоятельно справиться с коробкой и получили свой приз. Это стало доказательством того, что шмели, как и люди, способны обучать друг друга выполнять различные задания.

Способность наследовать знания и передавать их через сообщество с течением времени называется культурой, чего раньше у беспозвоночных не наблюдалось. Таким образом, это новое исследование поднимает много интересных вопросов: если шмели способны распространять знания, возможно, они способны передавать культуру.

По словам соавтора исследования, профессора сенсорной и поведенческой экологии Ларса Читтка, ранее ученые полагали, что люди — единственный вид, способный отправиться на поиски и изучить нечто настолько сложное, однако результаты эксперимента четко показывают, что это вовсе не так.

Ранее Фокус писал о том, что британские ученые научили шмелей играть в футбол.