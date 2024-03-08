Солнечное затмение на Земле получит наблюдателя из космоса: какой гость летит к планете

Исследователи говорят, что во время предстоящего полного солнечного затмения можно будет увидеть в небе еще один объект.

В Северной Америке 8 апреля будет видно солнечное затмение. Оно пройдет от западного побережья Мексики по диагонали к восточному побережью Канады. Самые же удачливые наблюдатели смогут увидеть не только затмение. Когда небо полностью потемнеет, люди смогут увидеть комету, пишет IFLScience.

Эта комета называется 12P/Pons–Brooks и впервые была отрыта в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом. Позже комету вновь открыл в 1883 году Уильям Роберт Брукс, прежде чем понял, что это та же комета, которая была открыта в 1812 году. Она делает полный оборот вокруг Солнца каждый 71 год, и в этом году снова приблизится к нашей звезде.

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Ближе всего к Солнцу комета пройдет 21 апреля, в этот день она станет очень яркой и будет отчетливо видна в небе после захода. По словам астрономов, комету также должно быть хорошо видно во время затмения.

Предстоящее затмение продлится около 4 минут, поэтому у жителей Северной Америки должно хватить времени, чтобы полюбоваться захватывающим событием.

При этом на западе наблюдатели смогут увидеть Венеру, на востоке Меркурий и Юпитер, а между двумя этими планетами можно будет увидеть комету 12P/Pons–Brooks.

На данный момент комета находится на самом пределе видимости невооруженным глазом. Но через несколько недель, по мере приближения кометы к Солнцу, она будет становиться все ярче и ярче.

Комета 12P/Pons–Brooks имеет также достаточно неординарную внешность. У нее имеется свой ледяной вулкан и "рожки", которые сформированы из ее комы.

Размер самой же кометы в два раза превышает гору Эверест. Действующий вулкан на ее поверхности содержит смесь льда, пыли и газа. Поэтому комета окружена газом, который просачивается из ее недр.

Напомним, на огромной комете, летящей к Земле, снова произошел взрыв и появились "рога". На комете 12P/Понса-Брукса произошел уже второй мощный взрыв.